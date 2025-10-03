وزير العدل يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تفعيل التعاون المشترك

استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة بعد ظهر اليوم الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو يرافقها المستشار نينو كارامون، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، وتناول البحث سبل تفعيل أطر التعاون بين البرنامج ووزارة العدل.