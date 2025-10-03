الأخبار
سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون
أخبار لبنان
2025-10-03 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، فدرء الفتنة يتطلب أن يشعر جميع المواطنين بأنهم سواسية أمام القانون، وأن الدولة تحميهم".
وقال سلام في خلال استقباله الرئيس السابق للمحكمة الدولية لقانون البحار القاضي وولف روم: "إن مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أن لا دولة واحدة، إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يطبق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجا عن المساءلة والمحاسبة".
وردا على الحملات التي تستهدفه، قال: "ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغير شيئا في مسيرتي، فلا يستطيع أحد أن يشكك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمل لبنان أي ثمن في ذلك".
هذا واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس مجموعة العمل الأميركية للبنان السفير إدوارد غابرييل. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات اللبنانية - الأميركية، إضافة إلى الدعم الأميركي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.
"لقاء الأربعاء البيروتي"
كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من "لقاء الأربعاء البيروتي".
وأكد أعضاء الوفد دعمهم لـ"الرئيس سلام والقرارات الحكومية، لا سيما في ما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".
كما أكدوا "أهمية سوق جميع الخارجين عن القانون إلى العدالة".
"متخرجو المقاصد"
والتقى رئيس الحكومة وفدا من جمعية "متخرجي المقاصد"، في حضور النائبة السابقة رولا الطبش.
وأكد الوفد دعمه لـ"الرئيس سلام وقرارات الحكومة، خصوصا في ما يتصل بحصر السلاح في يد الدولة وضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين بالتساوي ومن دون استثناءات".
Learn More