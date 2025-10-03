الأخبار
المتحدثة الرسمية لرئاسة الجمهورية أذاعت الإحاطة الأسبوعية لنشاط الرئيس عون
أخبار لبنان
2025-10-03 | 12:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
المتحدثة الرسمية لرئاسة الجمهورية أذاعت الإحاطة الأسبوعية لنشاط الرئيس عون
أذاعت المتحدثة الرسمية لرئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين الإحاطة الأسبوعية لنشاط رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وجاء فيها: "استانف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نشاطه هذا الأسبوع بعد عودته من نيويورك، المحطة التي ألقى خلالها كلمة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، وأكد فيها مركزية رسالة لبنان في الحرية والتعددية معا، نموذجا واجب الوجود للمنطقة والعالم، وضرورة الحفاظ على هذا النموذج، وما هو مطلوب لذلك دوليا وأمميا.
رئيس الجمهورية التقى في نيويورك عددا من رؤساء الوفود المشاركة، إضافة إلى وفد أميركي برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو ركز خلاله البحث على دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية للقيام بمهامها في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا ومن دون سواها من أي سلاح لبنانيا كان أو غير لبناني. وبالتلازم مع ذلك، استكمال تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية في الجنوب اللبناني والعمل على التزام إسرائيل به، للانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها ووقف الخروق وإعادة الأسرى. وأثنى الجانب الأميركي على الخطوات التي قام بها لبنان لناحية عمل الجيش اللبناني، مبديا دعمه لها وواعدا بمزيد من المساعدات له.
والتقى الرئيس عون أيضا عددا من أعضاء الكونغرس الأميركي وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر، الذين ابدوا دعمهم للجيش اللبناني وتعزيز قدراته.
وكذلك، التقى مجموعة من كبار رجال الأعمال اللبنانيين في نيويورك، وبحث معهم في مجالات الاستثمار في لبنان، وعرض لهم سلسلة المؤشرات الاقتصادية والمالية المشجعة والمتحسنة نسبيا منذ بداية العهد، وهو ما تؤكده أرقام التصدير والاستهلاك والسياحة ومختلف المعطيات الثابتة، بما يشي ببداية استعادة الثقة بلبنان، وهذا ما يفسر حملات التشويش والتشويه والتضليل المعروفة الخلفيات والأغراض.
كما التقى الرئيس الجالية اللبنانية في نيويورك، وكانت مناسبة لشكر كل لبنانية ولبناني خارج لبنان على كل ما بذلوه من اجل وطنهم، ولدعوتهم للبقاء على الجهوزية الكاملة لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات النيابية المقبلة.
وبعد عودته إلى بيروت، استأنف رئيس الجمهورية نشاطه الأسبوعي بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى التداول في نتائج زيارة نيويورك، إضافة إلى المعالجات الحكيمة التي بذلت لاحتواء ما حصل في منطقة صخرة الروشة، خلافاً للترخيص الإداري المعطى، وفق تعهدات إحدى الجمعيات المنظمة للنشاط هناك.
كما تم التوافق على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها من دون أي تأخير.
وكذلك، التقى الرئيس جوزاف عون هذا الأسبوع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان على تواصل وتنسيق كاملين معه من نيويورك لمتابعة كل التطورات على الأرض، بما يحفظ الاستقرار والانتظام العام تحت سقف القانون والحريات العامة، وتم التوافق على التواصل الدائم والتحضير لجلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل.
ومن أبرز البنود المرتقبة على جدول أعمالها، مناقشة تقرير الجيش اللبناني حول تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بناء للخطة التي تم التوافق عليها في الخامس من ايلول، إضافة إلى استكمال البحث في البنود الإصلاحية.
وقلد رئيس الجمهورية هذا الأسبوع أيضا، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديرا لعطاءاته، والذي كان مقررا سابقا بعدما وقع مرسومه قبل سفره.
وكما التقى وزير الداخلية أحمد الحجار، واطلع منه على التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل.
والتقى رئيس الجمهورية في إطار استكمال الحوار مع حزب الله مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بشأن حصرية السلاح، كما تم التوافق على اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية.
وفي ختام هذا الأسبوع، قام الرئيس بجولة تفقدية على مقرات الهيئات الرقابية، في خطوة تهدف الى التشديد على دورها الأساسي في انتظام عمل الإدارة العامة وتعزيز فعاليتها وشفافيتها ومكافحة الفساد".
