الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المتحدثة الرسمية لرئاسة الجمهورية أذاعت الإحاطة الأسبوعية لنشاط الرئيس عون

أخبار لبنان
2025-10-03 | 12:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المتحدثة الرسمية لرئاسة الجمهورية أذاعت الإحاطة الأسبوعية لنشاط الرئيس عون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
المتحدثة الرسمية لرئاسة الجمهورية أذاعت الإحاطة الأسبوعية لنشاط الرئيس عون

 أذاعت المتحدثة الرسمية لرئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين الإحاطة الأسبوعية لنشاط رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وجاء فيها: "استانف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نشاطه هذا الأسبوع بعد عودته من نيويورك، المحطة التي ألقى خلالها كلمة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، وأكد فيها مركزية رسالة لبنان في الحرية والتعددية معا، نموذجا واجب الوجود للمنطقة والعالم، وضرورة الحفاظ على هذا النموذج، وما هو مطلوب لذلك دوليا وأمميا.

رئيس الجمهورية التقى في نيويورك عددا من رؤساء الوفود المشاركة، إضافة إلى وفد أميركي برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو ركز خلاله البحث على دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية للقيام بمهامها في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا ومن دون سواها من أي سلاح لبنانيا كان أو غير لبناني. وبالتلازم مع ذلك، استكمال تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية في الجنوب اللبناني والعمل على التزام إسرائيل به، للانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها ووقف الخروق وإعادة الأسرى. وأثنى الجانب الأميركي على الخطوات التي قام بها لبنان لناحية عمل الجيش اللبناني، مبديا دعمه لها وواعدا بمزيد من المساعدات له.

والتقى الرئيس عون أيضا عددا من أعضاء الكونغرس الأميركي وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر، الذين ابدوا دعمهم للجيش اللبناني وتعزيز قدراته.

وكذلك، التقى مجموعة من كبار رجال الأعمال اللبنانيين في نيويورك، وبحث معهم في مجالات الاستثمار في لبنان، وعرض لهم سلسلة المؤشرات الاقتصادية والمالية المشجعة والمتحسنة نسبيا منذ بداية العهد، وهو ما تؤكده أرقام التصدير والاستهلاك والسياحة ومختلف المعطيات الثابتة، بما يشي ببداية استعادة الثقة بلبنان، وهذا ما يفسر حملات التشويش والتشويه والتضليل المعروفة الخلفيات والأغراض.

كما التقى الرئيس الجالية اللبنانية في نيويورك، وكانت مناسبة لشكر كل لبنانية ولبناني خارج لبنان على كل ما بذلوه من اجل وطنهم، ولدعوتهم للبقاء على الجهوزية الكاملة لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات النيابية المقبلة.

وبعد عودته إلى بيروت، استأنف رئيس الجمهورية نشاطه الأسبوعي بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى التداول في نتائج زيارة نيويورك، إضافة إلى المعالجات الحكيمة التي بذلت لاحتواء ما حصل في منطقة صخرة الروشة، خلافاً للترخيص الإداري المعطى، وفق تعهدات إحدى الجمعيات المنظمة للنشاط هناك.

كما تم التوافق على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها من دون أي تأخير.

وكذلك، التقى الرئيس جوزاف عون هذا الأسبوع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان على تواصل وتنسيق كاملين معه من نيويورك لمتابعة كل التطورات على الأرض، بما يحفظ الاستقرار والانتظام العام تحت سقف القانون والحريات العامة، وتم التوافق على التواصل الدائم والتحضير لجلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل.

ومن أبرز البنود المرتقبة على جدول أعمالها، مناقشة تقرير الجيش اللبناني حول تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بناء للخطة التي تم التوافق عليها في الخامس من ايلول، إضافة إلى استكمال البحث في البنود الإصلاحية.

وقلد رئيس الجمهورية هذا الأسبوع أيضا، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديرا لعطاءاته، والذي كان مقررا سابقا بعدما وقع مرسومه قبل سفره.

وكما التقى وزير الداخلية أحمد الحجار، واطلع منه على التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل.

والتقى رئيس الجمهورية في إطار استكمال الحوار مع حزب الله مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بشأن حصرية السلاح، كما تم التوافق على اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية.

وفي ختام هذا الأسبوع، قام الرئيس بجولة تفقدية على مقرات الهيئات الرقابية، في خطوة تهدف الى التشديد على دورها الأساسي في انتظام عمل الإدارة العامة وتعزيز فعاليتها وشفافيتها ومكافحة الفساد".

أخبار لبنان

الرسمية

لرئاسة

الجمهورية

أذاعت

الإحاطة

الأسبوعية

لنشاط

الرئيس

LBCI التالي
قاسم هاشم لـ"الأنباء" الكويتية: الكلام عن أننا نسعى إلى تمديد ولاية المجلس النيابي باطل ومرفوض
"دعم عربي ودولي غير مسبوق للحكومة"... هذا ما قاله مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ"الأنباء" الكويتية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-29

رئاسة الجمهورية: المواقف يعبّر عنها الرئيس عون شخصيًا أو عبر مكتب الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-16

الرئيس عون يتفقد سرية حرس رئاسة الجمهورية التابعة لقوى الأمن الداخلي

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-07

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون سلّم براك أفكاراً لبنانية لحلٍّ شامل خلال الاجتماع

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-24

الرئيس عون اطّلع على نشاط منظمة الصحة العالمية في لبنان والشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

LBCI
أخبار لبنان
13:39

رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-07-01

عادة شائعة تسبب تشوهات مرعبة في الوجه بعد حقن الشفاه... والخبراء يحذّرون!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
منوعات
2025-09-16

عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
15:45

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

LBCI
منوعات
10:57

"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر

LBCI
أمن وقضاء
08:09

أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
منوعات
06:00

"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:36

المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة

LBCI
خبر عاجل
05:47

المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More