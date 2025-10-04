تدابير سير في محلّة الصيّاد بسبب أعمال تزفيت الطريق بتاريخ 5-10-2025

ستقوم شركة متعهّدة بتنفيذ أعمال تزفيت على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتّى جسر عماد مغنية، وتحديدًا حاجز الجيش اللبناني.



وسيتمّ قطع الطريق تدريجيًّا، وتحويل السير إلى الطريق المحاذي للجسر على خمسة أجزاء من قبل الشركة المذكورة، لتنفيذ الأشغال، وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 من تاريخ 5-10-2025 ولحين الانتهاء من الأعمال.



ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.