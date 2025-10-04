بلاغ بحث وتحر بحق برو لرفضه المثول للتحقيق في قضية إضاءة صخرة الروشة

سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغ بحث وتحر بحق مراسل قناة "المنار" علي برو، لرفضه للمرة الثالثة المثول للتحقيق في قضية اضاءة صخرة الروشة والإساءة لرئيس الحكومة نواف سلام.



وأعلن وكيل برو للمرة الثانية، بعد حضوره إلى فصيلة الروشة، أن موكله صحافي ولا يمثل امام الضابطة العدلية فتقرر اتخاذ الإجراء المناسب بحقه.



كما جرى استجواب احد الأشخاص وهو ممن احضر جهاز الليزر لإضاءة الصخرة، فترك رهن التحقيق بناء لإشارة القاضي الحجار.



وذكر المستجوب إسم شخص جديد تم استدعاؤه للتحقيق يوم الاثنين المقبل.

