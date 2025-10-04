الأخبار
بلاغ بحث وتحر بحق برو لرفضه المثول للتحقيق في قضية إضاءة صخرة الروشة

أخبار لبنان
2025-10-04 | 07:24
بلاغ بحث وتحر بحق برو لرفضه المثول للتحقيق في قضية إضاءة صخرة الروشة

سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغ بحث وتحر بحق مراسل قناة "المنار" علي برو، لرفضه للمرة الثالثة المثول للتحقيق في قضية اضاءة صخرة الروشة والإساءة لرئيس الحكومة نواف سلام. 

وأعلن وكيل برو للمرة الثانية، بعد حضوره إلى فصيلة الروشة، أن موكله صحافي ولا يمثل امام الضابطة العدلية فتقرر اتخاذ الإجراء المناسب بحقه.

كما جرى استجواب احد الأشخاص وهو ممن احضر جهاز الليزر لإضاءة الصخرة، فترك رهن التحقيق بناء لإشارة القاضي الحجار.

وذكر المستجوب إسم شخص جديد تم استدعاؤه للتحقيق يوم الاثنين المقبل.

أخبار لبنان

لرفضه

المثول

للتحقيق

إضاءة

الروشة

العثور على جثة تحت جسر الهوم سيتي في المعاملتين
تدابير سير في محلّة الصيّاد بسبب أعمال تزفيت الطريق بتاريخ 5-10-2025
مقالات ذات صلة

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-01

النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27

إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية

LBCI
خبر عاجل
2025-09-25

المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف

LBCI
صحف اليوم
2025-09-25

مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
12:17

حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني

LBCI
أخبار لبنان
11:59

جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نتراجع ولن نصمت... ونطالب مدعي عام التمييز بإتخاذ الموقف القانوني المناسب

LBCI
أخبار لبنان
11:47

تدابير سير في المنارة – بيروت بمناسبة إجراء سباق الترياتلون بتاريخ 5-10-2025

LBCI
أمن وقضاء
11:28

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز

LBCI
آخر الأخبار
10:06

الشيخ نعيم قاسم: عندما بدأوا بالخروقات الإسرائيلية كانوا يتوقعون أن نرد بخروقات فتعطيهم مجالا أنهم يخرقون ونخرق فيتوحشون أكثر ويستمرون تحت عنوان أننا نحن السبب ونحن اتخذنا قرارا بأن الدولة هي مسؤولة وعلينا أن نصبر وبالتالي أسقطنا هذه الخطوة

LBCI
أخبار لبنان
12:17

حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-29

سلام: التمويل الغربي والعربي لدعم الجيش ولإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب

LBCI
أخبار لبنان
05:42

ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:36

جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها

LBCI
أخبار دولية
17:30

ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"

LBCI
أخبار دولية
15:45

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

LBCI
أمن وقضاء
11:13

إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

LBCI
أخبار دولية
17:30

ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا

LBCI
أمن وقضاء
11:28

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز

LBCI
خبر عاجل
23:33

نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة

LBCI
خبر عاجل
15:31

مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود

LBCI
أخبار دولية
23:57

تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة

LBCI
خبر عاجل
23:34

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط

