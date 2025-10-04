قاسم: البعض يريد قانون انتخاب "على قياسه"... والحكومة مسؤولة عن إعادة الإعمار

رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن هناك قانون انتخاب موجود ولكن يريدون اختيار قانون انتخاب "على قياسهم" وعلى قاعدة أن يؤدي هذا القانون الى الربح على الطرف الآخر



وشدد قاسم في خلال الاحتفال لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ نبيل قاووق وسهيل الحسيني، على أن على الحكومة أن تضع اعادة الاعمار في رأس اولوياتها، لافتا الى أنها التزمت بذلك وأنه يجب وضع برامج وتفاصيل وأن من دونه يصعب أن تنطلق عجلة البلد.



وسأل قاسم: "ماذا فعلتم لاستعادة السيادة؟"، مشيرا الى أن الحكومة مقصّرة في هذا الموضوع وانها مسؤولة عن هذا الشعب وعن حماية البلد.



وقال: "عندما بدأوا بالخروقات الإسرائيلية كانوا يتوقعون أن نرد بخروقات فتعطيهم مجالا أنهم يخرقون ونخرق فيتوحشون أكثر ويستمرون تحت عنوان أننا نحن السبب ونحن اتخذنا قرارا بأن الدولة هي مسؤولة وعلينا أن نصبر وبالتالي أسقطنا هذه الخطوة".



وأضاف: "الجيش والمقاومة كانا واضحين بأن الفتنة ملعونة واستطعنا أن نواجه غطرستهم ومشاريعهم فنمنعهم من تحقيقها".



الى ذلك، اعتبر قاسم أن خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن غزة مليئة بالملاحظات وعلامات الاستفاهم وبالأخطار.



وتمنى على الدول العربية المعنية ألا تضغط على المقاومة، قائلا: "اذا لم تكن تريد مساعدتها فعلى الاقل لا تضغط عليها حتى لا يستفيد الاسرائيلي من ذلك".



وأضف: "هناك يافطة كبيرة يجب أن تكون واضحة أمامنا وهي أن إسرائيل تعمل لمشروع "إسرائيل الكبرى" والولايات المتحدة تدعمها بشكل كامل".



وأشار الى أن الخطة تبرئ اسرائيل أمام العالم التي أدانها وأن هناك تحرك على المستوى الشعبي في أميركا واوروبا لم نراه سابقا وتحية خاصة لاسبانيا لشجاعتها التي حملت القضية الفلسطينية بطريقة مميزة.