الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاسم: البعض يريد قانون انتخاب "على قياسه"... والحكومة مسؤولة عن إعادة الإعمار
أخبار لبنان
2025-10-04 | 10:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قاسم: البعض يريد قانون انتخاب "على قياسه"... والحكومة مسؤولة عن إعادة الإعمار
رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن هناك قانون انتخاب موجود ولكن يريدون اختيار قانون انتخاب "على قياسهم" وعلى قاعدة أن يؤدي هذا القانون الى الربح على الطرف الآخر
وشدد قاسم في خلال الاحتفال لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ نبيل قاووق وسهيل الحسيني، على أن على الحكومة أن تضع اعادة الاعمار في رأس اولوياتها، لافتا الى أنها التزمت بذلك وأنه يجب وضع برامج وتفاصيل وأن من دونه يصعب أن تنطلق عجلة البلد.
وسأل قاسم: "ماذا فعلتم لاستعادة السيادة؟"، مشيرا الى أن الحكومة مقصّرة في هذا الموضوع وانها مسؤولة عن هذا الشعب وعن حماية البلد.
وقال: "عندما بدأوا بالخروقات الإسرائيلية كانوا يتوقعون أن نرد بخروقات فتعطيهم مجالا أنهم يخرقون ونخرق فيتوحشون أكثر ويستمرون تحت عنوان أننا نحن السبب ونحن اتخذنا قرارا بأن الدولة هي مسؤولة وعلينا أن نصبر وبالتالي أسقطنا هذه الخطوة".
وأضاف: "الجيش والمقاومة كانا واضحين بأن الفتنة ملعونة واستطعنا أن نواجه غطرستهم ومشاريعهم فنمنعهم من تحقيقها".
الى ذلك، اعتبر قاسم أن خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن غزة مليئة بالملاحظات وعلامات الاستفاهم وبالأخطار.
وتمنى على الدول العربية المعنية ألا تضغط على المقاومة، قائلا: "اذا لم تكن تريد مساعدتها فعلى الاقل لا تضغط عليها حتى لا يستفيد الاسرائيلي من ذلك".
وأضف: "هناك يافطة كبيرة يجب أن تكون واضحة أمامنا وهي أن إسرائيل تعمل لمشروع "إسرائيل الكبرى" والولايات المتحدة تدعمها بشكل كامل".
وأشار الى أن الخطة تبرئ اسرائيل أمام العالم التي أدانها وأن هناك تحرك على المستوى الشعبي في أميركا واوروبا لم نراه سابقا وتحية خاصة لاسبانيا لشجاعتها التي حملت القضية الفلسطينية بطريقة مميزة.
أخبار لبنان
البعض
قانون
انتخاب
"على
قياسه"...
والحكومة
مسؤولة
إعادة
الإعمار
التالي
مداهمات للجيش اللبنانيّ لمنازل مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:17
الشيخ نعيم قاسم: هناك قانون انتخاب موجود ولكن يريدون اختيار قانون انتخاب "على قياسهم" وعلى قاعدة أن يؤدي هذا القانون الى الربح على الطرف الآخر
آخر الأخبار
10:17
الشيخ نعيم قاسم: هناك قانون انتخاب موجود ولكن يريدون اختيار قانون انتخاب "على قياسهم" وعلى قاعدة أن يؤدي هذا القانون الى الربح على الطرف الآخر
0
آخر الأخبار
2025-08-25
الشيخ نعيم قاسم: إذا أردنا أن نحل مشاكلنا في لبنان تكون البداية بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيليّ والإعمار والإطلاق للأسرى والحكومة اليوم مسؤولة عن وضع خطة لتحقيق هذه السيادة
آخر الأخبار
2025-08-25
الشيخ نعيم قاسم: إذا أردنا أن نحل مشاكلنا في لبنان تكون البداية بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيليّ والإعمار والإطلاق للأسرى والحكومة اليوم مسؤولة عن وضع خطة لتحقيق هذه السيادة
0
آخر الأخبار
10:13
الشيخ نعيم قاسم: الحكومة مسؤولة بوضع اعادة الاعمار في رأس اولوياتها وهي التزمت بذلك ويجب وضع برامج وتفاصيل ومن دونه يصعب أن تنطلق عجلة البلد
آخر الأخبار
10:13
الشيخ نعيم قاسم: الحكومة مسؤولة بوضع اعادة الاعمار في رأس اولوياتها وهي التزمت بذلك ويجب وضع برامج وتفاصيل ومن دونه يصعب أن تنطلق عجلة البلد
0
آخر الأخبار
2025-10-03
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول: حركة حماس "تحتاج لبعض الوقت" لدرس خطة ترامب بشأن غزة
آخر الأخبار
2025-10-03
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول: حركة حماس "تحتاج لبعض الوقت" لدرس خطة ترامب بشأن غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:17
حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:17
حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
11:59
جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نتراجع ولن نصمت... ونطالب مدعي عام التمييز بإتخاذ الموقف القانوني المناسب
أخبار لبنان
11:59
جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نتراجع ولن نصمت... ونطالب مدعي عام التمييز بإتخاذ الموقف القانوني المناسب
0
أخبار لبنان
11:47
تدابير سير في المنارة – بيروت بمناسبة إجراء سباق الترياتلون بتاريخ 5-10-2025
أخبار لبنان
11:47
تدابير سير في المنارة – بيروت بمناسبة إجراء سباق الترياتلون بتاريخ 5-10-2025
0
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:06
الشيخ نعيم قاسم: عندما بدأوا بالخروقات الإسرائيلية كانوا يتوقعون أن نرد بخروقات فتعطيهم مجالا أنهم يخرقون ونخرق فيتوحشون أكثر ويستمرون تحت عنوان أننا نحن السبب ونحن اتخذنا قرارا بأن الدولة هي مسؤولة وعلينا أن نصبر وبالتالي أسقطنا هذه الخطوة
آخر الأخبار
10:06
الشيخ نعيم قاسم: عندما بدأوا بالخروقات الإسرائيلية كانوا يتوقعون أن نرد بخروقات فتعطيهم مجالا أنهم يخرقون ونخرق فيتوحشون أكثر ويستمرون تحت عنوان أننا نحن السبب ونحن اتخذنا قرارا بأن الدولة هي مسؤولة وعلينا أن نصبر وبالتالي أسقطنا هذه الخطوة
0
أخبار لبنان
12:17
حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:17
حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
2025-09-22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
أخبار لبنان
2025-09-22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
0
أخبار لبنان
2025-08-29
سلام: التمويل الغربي والعربي لدعم الجيش ولإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار
أخبار لبنان
2025-08-29
سلام: التمويل الغربي والعربي لدعم الجيش ولإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب
0
أخبار لبنان
05:42
ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان
أخبار لبنان
05:42
ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان
0
أخبار لبنان
05:36
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها
أخبار لبنان
05:36
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها
0
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
أخبار دولية
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
2
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
3
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
4
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
5
خبر عاجل
23:33
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
خبر عاجل
23:33
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
6
خبر عاجل
15:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
خبر عاجل
15:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
7
أخبار دولية
23:57
تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة
أخبار دولية
23:57
تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة
8
خبر عاجل
23:34
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
خبر عاجل
23:34
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More