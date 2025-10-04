الأخبار
"الطاقة" ردا على فضل الله: لا يوجد أي شبهة فساد بحق الوزير جو الصدي أو فريق عمله

أخبار لبنان
2025-10-04 | 10:24
"الطاقة" ردا على فضل الله: لا يوجد أي شبهة فساد بحق الوزير جو الصدي أو فريق عمله

أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنه "خلال إطلالته عبر قناة "المنار" مساء الجمعة ٣/١٠/٢٠٢٥، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله: "في وزراء عليهم شبهات فساد وصفقات وتعيينات لم تراع المعايير والكفاءة. في وزراء عليهم ملفات موجودة بالقضاء واقول لمدعي عام التمييز انت عندك ملف كتير كبير بوزارة الطاقة عن بواخر النفط وقديش كانوا يجيبوها وقديش يبيعوها وما تقول لي رئيس الحكومة عم يضغط حتى ينفّس الجو". 

لذلك، أوضحت وزارة الطاقة في بيان الآتي:

أولاً: لا يوجد أي شبهة فساد بحق وزير الطاقة والمياه جو الصدي أو فريق عمله كما حاول الايحاء فضل الله.

ثانياً: إن الوزير الصدي هو من تقدم منذ شهر حزيران بأكثر من إخبار أمام القضاء بشأن البواخر التي وصلت الى لبنان وهذه الاخبارات كلها موضوع تحقيق لدى الأجهزة الأمنية وبإشراف النيابة العامة التمييزية.

ثالثاً: لجنة الأشغال والطاقة النيابية بحثت ملف البواخر بمشاركة نواب من "حزب الله" وخلصت الى أن وزارة الطاقة برئاسة الوزير الصدي قامت بكل واجباتها على أكمل وجه واتخذت كل الخطوات الممكنة ولا غبار على أدائها. لذا نحيل فضل الله على زملائه بالكتلة للاستيضاح. 

رابعاً: يبدو أنه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يتزايد عدد من يحاولون رمي الاتهامات جزافاً لتسجيل بطولات وهمية.

وقالت وزارة الطاقة: "ملف البواخر في عهدة القضاء والوزير الصدي إتخذ كل الإجراءات التي تسهّل عمله. أما رمي الاتهامات تلميحاً او توضيحاً فلن ينال من أدائه الشفاف والناصع، لأن اللبنانيين يدركون أن مطلقيها يعتاشون على الافتراءات والعراضات الإعلامية".

أخبار لبنان

وزارة الطاقة

حسن فضل الله

جو الصدي

فساد

البواخر

