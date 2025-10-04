الأخبار
إدوار غبريال بعد لقائه جعجع: أمام الجيش تحدّ أساسي يتمثل في استكمال عملية النزع الكلي للسلاح
أخبار لبنان
2025-10-04 | 11:00
إدوار غبريال بعد لقائه جعجع: أمام الجيش تحدّ أساسي يتمثل في استكمال عملية النزع الكلي للسلاح
التقى رئيس حزب"القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، رئيس مجموعة "تاسك فورس فور ليبانون ATFL" السفير إدوار غبريال، بحضور عضو الهيئة التنفيذية في "القوات" جوزيف جبيلي.
وبعد اللقاء، قال غبريال: "لقد عقدنا اجتماعاً مثمراً للغاية مع جعجع، حيث تطرقنا إلى الأجواء السائدة في واشنطن حيال السياسة المرتبطة بلبنان، وإلى أهمية المضي قدماً في عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الولايات المتحدة ولبنان في المجال السياسي".
وأضاف: "تبادلنا وجهات النظر بشأن نزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى، كما ناقشنا أهمية أجندة الإصلاح، وتوقفنا خصوصاً عند الإشارة البالغة الأهمية التي وجهتها الولايات المتحدة من خلال تقديم تمويل ضخم للجيش اللبناني، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بأن هذه القوّة العسكرية تقوم بواجبها، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها".
ولفت غبريال إلى أن "الجيش اللبناني أمامه اليوم تحدٍّ أساسي يتمثل في استكمال عملية النزع الكلي للسلاح جنوب نهر الليطاني، ومن ثم في سائر المناطق اللبنانية".
وشدّد على أن "الانخراط المرتقب مع صندوق النقد الدولي سيكون محطة مفصلية، لما له من أهمية في التوفيق بين توقعات الصندوق والأولويات الوطنية اللبنانية المحلية".
وقال: "في المحصلة، كان الاجتماع اليوم مع جعجع جيداً للغاية".
أخبار لبنان
إدوار غبريال
جعجع
الجيش
سلاح
