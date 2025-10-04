مخزومي: آن الأوان لتسليم السلاح للدولة قبل أن نُسلّم ما تبقّى من الوطن إلى الفوضى والانهيار

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "غزة نامت أخيرًا، لكن على ركامها، وعلى جثث أبنائها، بعد أشهر من الدمار والخذلان والموت البطيء. وحين سلّمت حماس، لم يعد هناك ما يُسلَّم… سوى الرماد. أما في لبنان، فالبعض ما زال متمسكًا بالسلاح نفسه، وبالوهم نفسه، كأن البلاد تحتمل تكرار الكارثة. لكن الحقيقة واضحة: لبنان لن يصمد. ولبنان لا يملك ترف المغامرة. آن الأوان لتسليم السلاح للدولة قبل أن نُسلّم ما تبقّى من الوطن إلى الفوضى والانهيار".