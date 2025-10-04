مخزومي: آن الأوان لتسليم السلاح للدولة قبل أن نُسلّم ما تبقّى من الوطن إلى الفوضى والانهيار

غزة نامت أخيرًا، لكن على ركامها، وعلى جثث أبنائها، بعد شهور من الدمار والخذلان والموت البطيء.
وحين سلّمت حماس، لم يعد هناك ما يُسلَّم… سوى الرماد.
أما في لبنان، فالبعض ما زال متمسكًا بالسلاح نفسه، وبالوهم نفسه… وكأن البلاد تحتمل تكرار الكارثة.
لكن الحقيقة واضحة: لبنان لن…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) October 4, 2025
غزة نامت أخيرًا، لكن على ركامها، وعلى جثث أبنائها، بعد شهور من الدمار والخذلان والموت البطيء.
وحين سلّمت حماس، لم يعد هناك ما يُسلَّم… سوى الرماد.
أما في لبنان، فالبعض ما زال متمسكًا بالسلاح نفسه، وبالوهم نفسه… وكأن البلاد تحتمل تكرار الكارثة.
لكن الحقيقة واضحة: لبنان لن…