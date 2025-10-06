الأخبار
رئيس الجمهورية عرض مع ناصرالدين جدول أعمال الجلسة والتقى رئيس "جمعية فرسان مالطا"

أخبار لبنان
2025-10-06 | 03:33
رئيس الجمهورية عرض مع ناصرالدين جدول أعمال الجلسة والتقى رئيس &quot;جمعية فرسان مالطا&quot;
0min
رئيس الجمهورية عرض مع ناصرالدين جدول أعمال الجلسة والتقى رئيس "جمعية فرسان مالطا"

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين على أجواء زيارته إلى دولة قطر، وتم البحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا.

كما اطلع من رئيس "جمعية فرسان مالطا" في لبنان مروان صحناوي على نتائج جولاته في عدد من الدول الهادفة إلى دعم نشاطات الجمعية في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية.

أخبار لبنان

الجمهورية

ناصرالدين

أعمال

الجلسة

والتقى

"جمعية

فرسان

مالطا"

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

رئيس الجمهورية حضر واللبنانية الأولى الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتقيا غوتيريس ورؤساء دول عربية وأجنبية

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

الرئيس بري دعا الى جلسة تشريعية يوم غد الثلاثاء في الساعة ١١ لاستكمال جدول الأعمال

LBCI
أخبار دولية
2025-09-25

الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-03

النائب محمد خواجة للـLBCI: إذا اقتصرت الجلسة الحكومية كلها على مناقشة خطة الحصر فسنقاطعها وإذا ما أتت ضمن جدول أعمال فسنحضر الجلسة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:14

"سيدة الجبل": على الحكومة إعلان خروج لبنان من النزاع العسكري والعودة إلى اتفاقية الهدنة

LBCI
أخبار لبنان
07:11

فضل الله: لا يمكن للأغلبية في الحكومة أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات

LBCI
أخبار لبنان
07:10

الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر

LBCI
أخبار لبنان
06:39

دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد

d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 06-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
05:44

اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس للتحضير لعملية ترحيل عدد من النازحين السوريين

LBCI
صحف اليوم
23:52

"هيبة الدولة" في مناقشات مجلس الوزراء اليوم (اللواء)

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:09

أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...

LBCI
أخبار دولية
13:44

موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد

LBCI
أخبار دولية
13:27

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..

LBCI
أخبار دولية
13:25

أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران

d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:00

ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)

LBCI
حال الطقس
01:59

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
أخبار دولية
08:25

أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:19

حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:30

"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس ‏بشأن خطة ترامب: يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية

LBCI
آخر الأخبار
12:21

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا

