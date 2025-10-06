رئيس الجمهورية عرض مع ناصرالدين جدول أعمال الجلسة والتقى رئيس "جمعية فرسان مالطا"

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين على أجواء زيارته إلى دولة قطر، وتم البحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا.



كما اطلع من رئيس "جمعية فرسان مالطا" في لبنان مروان صحناوي على نتائج جولاته في عدد من الدول الهادفة إلى دعم نشاطات الجمعية في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية.