الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...

لارا الهاشم الكاتب: لارا الهاشم
أخبار لبنان
2025-10-06 | 04:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...

أخبار لبنان

بعبدا

الوزراء...

LBCI التالي
بالجرم المشهود... توقيف شخص ينشط بترويج المخدِّرات في محلة الأوزاعي
رئيس الجمهورية عرض مع ناصرالدين جدول أعمال الجلسة والتقى رئيس "جمعية فرسان مالطا"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:00

وزارة الاشغال: اعمال متقدّمة لتوسيع قناة تصريف مياه الأمطار في ضبية ضمن الخطة الوطنية للحدّ من الفيضانات

LBCI
آخر الأخبار
10:54

بدء المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في مصر

LBCI
آخر الأخبار
10:53

لجنة الانتخابات بسوريا: القوى المسيطرة على المحافظات التي لم تشهد انتخابات مسؤولة عن تعطيل العملية الانتخابية

LBCI
آخر الأخبار
10:52

لجنة الانتخابات بسوريا: لم تكن هنالك طعون في نتائج الانتخابات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:00

وزارة الاشغال: اعمال متقدّمة لتوسيع قناة تصريف مياه الأمطار في ضبية ضمن الخطة الوطنية للحدّ من الفيضانات

LBCI
أخبار لبنان
10:48

معلومات للـLBCI: قائد الجيش تحدث ضمن عرضه للتقرير الشهري حول سحب السلاح عن الخروقات الاسرائيلية والمعوّقات التي تواجه الجيش من الجانب الاسرائيلي اضافة الى التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفل

LBCI
أخبار لبنان
10:41

جابر مستعرضا الخطة الحكومية الاصلاحية امام وفد نقابة الصحافة: لبنان يمضي نحو الحداثة ما يخلق مناخات جاذبة

LBCI
أخبار لبنان
09:46

مجلس الوزراء استأنف الجلسة بالاستماع الى عرض قائد الجيش للتقرير الشهري...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:22

كراكاس تحذر من محاولات لزرع متفجرات في السفارة الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
10:28

أ.ف.ب نقلا عن مصدر: وفدا حماس وإسرائيل وصلا الى شرم الشيخ لعقد مباحثات بشأن غزة

LBCI
آخر الأخبار
10:28

وزير الخارجية الألماني: سنواصل الضغط من أجل ضمان أمن إسرائيل ووجودها

LBCI
عالم الطبخ
10:35

برغر البوتين... طبق مميز من إعداد الشيف فادي زغيب (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:46

مجلس الوزراء استأنف الجلسة بالاستماع الى عرض قائد الجيش للتقرير الشهري...

LBCI
أخبار دولية
07:53

ماذا عن الاجتماع بين حماس وإسرائيل في القاهرة عشية الذكرى الثانية لطوفان الأقصى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

جمعية رسالات تنظّم فعالية تضامنية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

بنود جدالية على جدول أعمال جلسة الوزراء ... اليكم التفاصيل من قصر بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
07:11

فضل الله: لا يمكن للأغلبية في الحكومة أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات

LBCI
أخبار دولية
04:16

رئيس الوزراء الفرنسي قدم استقالته

LBCI
أخبار لبنان
04:09

أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...

LBCI
أخبار لبنان
01:45

أصحاب شاحنات قطعوا طريق ضهر البيدر احتجاجًا على احتجاز بعضها

LBCI
أخبار دولية
00:51

ترامب يحث المفاوضين على "التقدم بسرعة" في المباحثات بشأن خطته للسلام في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:59

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

LBCI
موضة وجمال
12:00

ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
موضة وجمال
14:15

نور عريضة في إطلالة جريئة بالكوفية الفلسطينية في أسبوع الموضة بباريس (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:20

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بيرلا حرب... ملكة على عرش جمال لبنان

LBCI
آخر الأخبار
12:21

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More