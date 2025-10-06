وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة

عرض وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع مع سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالستاد الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، اضافةً الى التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما ما يتعلق بالقطاع الثقافي، وفق ما اوضحت السفيرة اثر اللقاء.وقالت: "لقد تشرفت بلقاء وزير الثقافة. وأجرينا نقاشًا جيدًا ومحادثة مثمرة حول التطورات في البلاد، وعن المشاريع الثقافية التي اطلقها الوزير سلامة، كما تناول اللقاء التعاون بين بلدينا، وكيف يمكن للنروج أن تقدم مزيدًا من الدعم في المرحلة المقبلة".وأشارت إلى أن"النروج تدعم بالفعل عدة مشاريع ثقافية في لبنان، في قطاع الموسيقى وغيرها من المجالات، لكننا ناقشنا ما يمكننا القيام به أكثر في المستقبل، وهذا جزء من الحوار القائم بيننا الآن حيث نرغب في تقديم المزيد، ولكن يمكننا مناقشة ذلك لاحقًا".