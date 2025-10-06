"هيك منرد هيبة الدولة القوية"... هذا ما قاله حنكش عن أول تقرير شهري لخطة حصر السلاح

كتب النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصة "أكس": "أول تقرير شهري لخطة حصر السلاح قدمه قائد الجيش اللبناني لمجلس الوزراء:

٤٢٠٠ مهمة منفردة، ٣٩ مهمة من الميكانيزم، تسكير ١١ نقطة عبور، إقفال ٧ أنفاق".



وقال: "هيك منرد هيبة الدولة القوية، بانتظار المزيد من التقدم في الأشهر المقبلة".