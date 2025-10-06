"هيك منرد هيبة الدولة القوية"... هذا ما قاله حنكش عن أول تقرير شهري لخطة حصر السلاح

أول تقرير شهري لخطة حصر السلاح قدمه قائد #الجيش_اللبناني لمجلس الوزراء:
٤٢٠٠ مهمة منفردة
٣٩ مهمة من الميكانيسم
تسكير ١١ نقطة عبور
إقفال ٧ أنفاق
هيك منرد هيبة الدولة القوية، بانتظار المزيد من التقدم في الأشهر المقبلة pic.twitter.com/uSwnAibYjE
— Elias Hankach (@EliasHankach) October 6, 2025
