كركي: رفع تعرفة 12 عمل طبي من الأكثر شيوعًا
أخبار لبنان
2025-10-07 | 05:49
كركي: رفع تعرفة 12 عمل طبي من الأكثر شيوعًا
قرر المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي الدكتور محمد تعديل تعرفة المنظار على أنواعه والتخطيط على أنواعه وفحص قياس التنفس، وجلسات العلاج الفيزيائي كالتالي:
• المعدة (Gastroscopy): 12082000 ل.ل.
• القولون (Colonoscopy): 18795000 ل.ل.
• تنظير القصبات الرئوية (Bronchoscopy): 13425000 ل.ل.
• تخطيط الدماغ الكهربائي (EEG): 2500000 ل.ل.
• تخطيط العضلات الكهربائي (EMG): 3500000 ل.ل.
• فحص قياس التنفس (Spirometer: 1342500) ل.ل.
• تخطيط القلب الكهربائي المتنقل (Holter ECG): 2685000 ل.ل.
• مقياس ضغط الدم المتنقل Holter BP: 2685000 ل.ل.
• العلاج الفيزيائي (Physiotherapy): 895000 ل.ل./الجلسة الواحدة
أما في ما يتعلق بالجانب التطويري، وتفعيل آليات رقابية أكثر صرامة، ودائمًا بحسب المذكرة الإعلامية 812 التي أصدرها د. كركي، وبعد أن كانت عمليات تنظير المعدة والقولون تعتبر أعمالًا طبية لا تستدعي الحصول على موافقة مسبقة، بات ملزمًا الاستحصال على موافقة استشفائية مسبقة لكل مضمون يحتاج الخضوع إلى تنظير المعدة و/أو القولون، من أي مكتب من مكاتب الصندوق.
كذلك، أصدر كركي مذكرتين إعلاميتين إضافيّتين قضت الاولى بتعديل قيمة المستلزم الطبي الروسور وذلك على الشكل الآتي:
• في حال وجود روسور واحد في الشريان الواحد، يعتمد الرمز 92980 في جدول الأعمال الجراحية المقطوعة أي تتراوح بين 150 مليون و180 مليون، بحسب تصنيف المستشفى.
• في حال وجود أكثر من روسّور في الشريان عينه، تعدل قيمة الروسور إلى 58175000 ل.ل. أي ما يعادل 650$ للروسور الواحد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تغطية كلفة أكثر من روسّور واحد في الشريان ذاته، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المضمونين.
أما المذكرة الثانية فقضت بتعديل تعرفات العلاج الكيميائي النهاري، بحيث تم تحديد قيمة الجلسات على أساس مقطوع، دون احتساب سعر الدواء، وفق الرمزين:
• 96408: 15 مليون ل.ل.
• 96409: 10 مليون و500 ألف ل.ل.
وشدد كركي على أنّ العمل على زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية هو مسار متواصل، مؤكدًا أن إدارة الصندوق متجاوبة بشكل كبير مع تعديل الأسعار كلما دعت الحاجة، وتطالب بدورها المستشفيات والأطباء الالتزام بالتعرفات المعتمدة من قبلها وعدم تقاضي أية فروقات مالية غير مبررة.
كما أكد أن هذه التعديلات تندرج ضمن خطة شاملة لتحديث التعرفات الطبية والاستشفائية في الضمان، مبنية على دراسات واقعية تراعي مصلحة المضمونين ومقدمي الخدمات الطبية معًا وشدد على أن العمل مستمر لزيادة تعرفة باقي الأعمال والفحوصات التي لا تزال تعرفاتها غير منصفة ولا سيما تغطية الأدوات والمستلزمات الطبية في الأسابيع القليلة المقبلة".
أخبار لبنان
تعرفة
الأكثر
شيوعًا
