"اليونيفيل" قدمت عيادة أسنان متكاملة وأدوية متنوعة لمركز العباس الصحي في ياطر

أخبار لبنان
2025-10-07 | 06:00
"اليونيفيل" قدمت عيادة أسنان متكاملة وأدوية متنوعة لمركز العباس الصحي في ياطر

قدم قائد قوات الأمم المتحدة في لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا هبة طبية لمركز العباس الصحي التابع لجمعية المبرّات الخيرية في بلدة ياطر الجنوبية، تمثلت بعيادة أسنان متكاملة وأدوية متنوعة (14 كرتونة)، وذلك خلال احتفال أقيم في المركز، بالتعاون مع بلدية ياطر. 

وحضر الاحتفال رئيس اتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، رئيس بلدية ياطر حسان جعفر، رؤساء بلديات من القرى المجاورة، مديرو مؤسسات صحية واجتماعية، وفد من اللجنة النسائية في ياطر، ممثلون عن جمعية المبرّات الخيرية وحشد من أهالي البلدة.

وفي كلمته، رحب مدير الدائرة الصحية في المبرات أسعد حيدر بالحضور، لافتًا إلى" دور جمعية المبرات الخيرية ورسالتها الإنسانية في مجالات التعليم والرعاية والصحة والخدمة الاجتماعية"، مؤكدًا "أهمية التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية في خدمة الإنسان والمجتمع".

ثم ألقى رئيس بلدية ياطر كلمة شكر فيها اللواء أبانيارا على مبادرته، مشيدًا "بعطاءات الجمعية ودور المركز الصحي في خدمة أبناء البلدة والقرى المجاورة".

أما اللواء أبانيارا، فأعرب في كلمته عن "سعادته بالتعاون القائم بين قوات اليونيفيل والمجتمع المحلي"، مؤكدًا "استعداد القوات الدولية لتقديم الدعم والمساعدة في مختلف المجالات الإنسانية والصحية".

وفي ختام الحفل، قدمت بلدية ياطر درعًا تكريمية لى الجنرال تقديرًا لمبادرته.

