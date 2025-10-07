اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...

صدر في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت ( الثانية عشرة ظهراً بتوقيت روما) عن مكتب الاعلام في الكرسي الرسولي الإعلان الرسمي للزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر الى لبنان وهذا نصه:

"تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية والسلطات الكنسية اللبنانية، سيقوم الأب الأقدس بزيارة رسولية إلى لبنان من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول.

وسيُعلن عن برنامج الزيارة الرسولية في حينه."