وزيرا المالية والطاقة وقعا اتفاقيتين خصصتين لمشروع الطاقة المتجددة

وقع وزيرا المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي، إضافة الى مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك ورئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، الاتفاقيتين التابعتين لقرض البنك الدوليّ المخصصتين لمشروع الطاقة المتجددة وتعزيز النظام.



وقال جابر: "بالنسبة لموضوع الليطاني، سيكون هناك تحسين في كل المعدات الكهربائية".



ولفت إلى وجود مهمة صعبة، أمام مدير عام كهرباء لبنان.



وأمل أن يتمكنوا من القيام بما هو مطلوب في القانون 462 من ادخال القطاع الخاص بشكل أساسيّ في التوزيع والجباية وفي الانتاج أيضًا.



وكان وزير المالية التقى مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، وتم البحث في أهمية محفظة المشاريع المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون القائم.



وشدد جابر على "الأهمية الاستراتيجية لمشروع تعزيز الإدارة المالية والضريبية ودوره المحوري في دعم جهود الإصلاح وتحسين كفاءة المالية العامة وشفافيتها".



وأكّد "حرص الوزارة على مواصلة التعاون البنّاء مع البنك الدولي لضمان تحقيق النتائج المرجوة".



كذلك التقى جابر النائب فريد هيكل الخازن، فالنائب السابق منصور البون، وبحث معهما في مشاريع تهم منطقة كسروان.



كما التقى وفدًا من خبراء مصريين في مجال التحول الرقميّ.