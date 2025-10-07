وزير الداخلية استقبل معوض وقعقور وبحث مع الأسمر في شؤون عمالية واجتماعية

عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع النائب ميشال معوض الأوضاع العامة وشؤون إنمائية.



كما تداول الحجار مع النائبة حليمة قعقور في ملفات تتصل بالعمل البلدي والخدماتي.



وبحث وزير الداخلية مع وفدًا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر في شؤون عمالية واجتماعية، وسبل التنسيق بين الوزارة والاتحاد لتحسين ظروف العمل.