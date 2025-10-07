المجلس المذهبيّ: إلى تغليب منطق الدولة وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لأبناء السويداء

رأى مجلس إدارة المجلس المذهبيّ لطائفة الموحدين الدروز أنّ مفهوم تغليب منطق الدولة واستعادة هيبتها وبسط نفوذها يتطلب التعامل بمسؤولية، وحكمة وبروح وطنية عاليه، ودعم مؤسساتها الرسمية.



وأمل المجلس نجاح المساعي الهادفة إلى وقف الحرب في غزة، ووضع حدّ للكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، تمهيدًا لإرساء الاستقرار والسلام العادل والمنشود في المنطقة.



وأكد المجلس التزامه الوقوف الى جانب أبناء مدينة السويداء السورية، واستمرار الدعم الإنسانيّ.



وإذ يشكر جميع الذين لبّوا النداء في إطار "حملة دعم أهلنا في السويداء" من رجال أعمال وبلديات وجمعيات التجار في المناطق وجمعيات نسائية وأهلية وأطباء وصيادلة وشركات أدوية وأفراد ومتطوعين آزروا عمل لجانه على الأرض، فإنه يدعو المجتمع الدوليّ لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية والحكومة السورية لتسهيل وصولها، والعمل على كشف مصير المفقودين، والإسراع بالتحقيقات حول جرائم الإبادة الجماعية وإدانة المسؤولين عنها والمرتكبين.



ويهيب المجلس بأبناء سوريا الحفاظ على مبادئ العيش المشترك والوحدة الوطنية، بما فيها عدم التعرض للأماكن والرموز الدينية مهما كانت الدوافع والمبررات.



وحذّر من تفلّت الأمور مجدّدًا، ومناشدًا العقلاء وضع حد للأعمال المناقضة للدين والمنافية للآداب والمرفوضة من أهل الجبل الموحدين عمومًا، وكذلك عدم الإساءة للطلاب الجامعيين بسبب هويتهم الطائفية نتيجة التحريض الحاصل، ومحاسبة المعتدين منعاً للتكرار وصوناً لسمعة الجبل وكرامته.



ورأى المجلس أن المبادرة الوطنية التي أطلقها سماحة شيخ العقل تحت عنوان "الشراكة الروحية الوطنية، مظلة الإصلاح والإنقاذ"، وما يتبعها من سلسلة ندوات ثقافية وآخرها في قضاء حاصبيا، تهدف لإرساء مبادئ تلك الشراكة، والدفع بمسيرة الإصلاح والنهوض الوطني.