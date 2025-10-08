المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء: الرئيس سلام لم يعين أي مستشار جديد

بعد التداول بخبر حول تعيين رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا جديدًا، نفى المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء هذا الخبر بشكل قاطع، مؤكدًا أن "سلام لم يعين أي مستشار جديد، وأنه ليس ضمن فريقه من يحمل صفة مستشار إعلامي وسياسي، وأن شؤون الإعلام والتواصل مع الصحافة تتابع حاليًا ضمن الأطر القائمة في مكتب رئيس مجلس الوزراء".



وأوضح أن "رواد طه يعمل منذ نيسان الماضي خبيرًا في مجال التواصل الاجتماعي ضمن فريق عمل رئاسة مجلس الوزراء".