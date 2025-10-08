سلسلة لقاءات للرئيس عون... وترحيب بأي دعم للبنان

أكّد النائب السابق هادي حبيش أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها.

وشدد، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، على أنّ الأخير مطمئن إلى مسار الأوضاع.

ضمن سلسلة لقاءات الرئيس عون، أبلغ الأخير نائب الامين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجيّ الاوروبيّ شارل فرايس ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبيّ، لتعزيز الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة.

وطلب مشاركة الاتحاد الاوروبيّ في مراقبة الانتخابات النيابية في ايار المقبل.