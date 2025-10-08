سلسلة لقاءات للرئيس عون... وترحيب بأي دعم للبنان

أكّد النائب السابق هادي حبيش أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها.
وشدد، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، على أنّ الأخير مطمئن إلى مسار الأوضاع.
ضمن سلسلة لقاءات الرئيس عون، أبلغ الأخير نائب الامين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجيّ الاوروبيّ شارل فرايس ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبيّ، لتعزيز الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة.
وطلب مشاركة الاتحاد الاوروبيّ في مراقبة الانتخابات النيابية في ايار المقبل.
في سياق منفصل، أكّد رئيس الجمهورية، خلال استقباله مسؤول جهاز العمل الخارجيّ الأوروبيّ، أنّه من دون تنفيذ المطالب اللبنانية سيبقى الوضع مضطربًا وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل خطة تحقيق حصرية السلاح في يد القوات الشرعية.
وشدّد على أنّ الحكومة ماضية في إجراء الإصلاحات الضرورية في المجالات المالية والاقتصادية.
وقال: “نحن على الطريق الصحيح ونرحب بالشراكة الأوروبية في كل المجالات”.
وأشار إلى أنّ العلاقات اللبنانية - السورية تتطور نحو الأفضل وأنّ التنسيق قائم بين سلطات البلدين لمعالجة كل المسائل التي تهمهما وفي طليعتها قضية النازحين.
وقال الرئيس عون، أمام وفد من مؤسسة جامعة اللاعنف وحقوق الانسان AUNOHR: “نتطلع الى نشر ثقافة اللاعنف، والسياسة يجب أن تكون بهدف الخير العام للدولة”.