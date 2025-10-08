اللبنانية الأولى إلتقت وفد "بيروت ماراتون" برئاسة مي الخليل وتلّقت دعوة رسمية لرعاية سباق السيدات 2025

إستقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في مكتبها في القصر الجمهوري في بعبدا وفد جمعية "بيروت ماراتون" برئاسة مي الخليل، وضم نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي الزنيا حسان محيي الدين وأمين الصندوق غسان حجار ورادا صوّاف ودينا حركة وأنطونيو فنشنتي.



وأطلع الوفد السيدة عون على تحضيرات جمعية بيروت ماراثون لسباق السيدات لسنة 2025.



وخلال اللقاء، أعربت السيدة الخليل عن تقديرها للدور الذي تلعبه السيدة الأولى في مجالات تمكين المرأة على مختلف الصعد "ولاسيما التعليم والصحة والرفاهية الإجتماعية، ما أعاد الأمل إلى نفوس وقلوب جميع اللبنانيين في مختلف المناطق اللبنانية كما أصبحت رمزاُ حقيقياً للرقي والقوة والقيادة الرؤيوية".



وتحدثت السيدة الخليل عن السباق المقرّر يوم الأحد 23 تشرين الأول 2025، مشيرة إلى أن هذا الحدث السنوي هو إحتفال بقدرات النساء ووحدتهن حيث تجتمع عشرات الآلاف من المشاركات للركض من أجل قضايا مختلفة وطلبت رعاية اللبنانية الأولى للسباق.



وأشادت السيدة الأولى بالنشاطات التي تقوم بها الجمعية والأهداف التي تسعى لتحقيقها. وأكّدت أن" وجود الجمعية هو حافز لكل النشاطات وهي ذات تأثير على المجتمع وتعطي صورة حضارية عن المرأة اللبنانية".



وأعلنت أنها من أكثر اللواتي تابعن نشاطات الجمعية في أكثر من مناسبة وهو واقع يدعو الى الإعجاب والتنويه وإنه من دواعي سرورها أن تكون حاضرة يوم السباق.



بعدها تمت مناقشة الجوانب اللوجستية المتعلّقة بالسباق. وكررّت السيدة الخليل شكرها وإمتنانها للتجاوب الذي أبدته السيدة عون وللإهتمام بتنظيم السباق في أفضل الظروف وتأكيدها رعايته وحضورها.

