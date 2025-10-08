الأخبار
مخزومي هنأ السفير ميشال عيسى على تعيينه سفيراً للولايات المتحدة في لبنان
أخبار لبنان
2025-10-08 | 07:47
مخزومي هنأ السفير ميشال عيسى على تعيينه سفيراً للولايات المتحدة في لبنان
هنأ رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي السفير ميشال عيسى على نيله ثقة مجلس النواب ليكون سفير الولايات المتحدة في لبنان.
وكتب في منشور على منصة "إكس": "ننتظره في لبنان واثقين أنه سيؤدي دوره على أكمل وجه، مع تأكيد الدور الهام الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم لبنان وتعزيز علاقاتهما المتينة".
