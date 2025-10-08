افرام: تقدّمت باقتراح قانون لإنشاء هيئة تثمير أصول الدولة

كتب النائب نعمة افرام، عبر حسابه على منصة "إكس": "تقدّمت اليوم باقتراح قانون لإنشاء هيئة تثمير أصول الدولة (هتاد)، الذي يسمح بأن توضع فيها المؤسسات العامة وحقوق الدولة لمدة ٣٠ عاما لاستثمارها بفعالية من دون بيعها، هذا القانون البنيوي قد يستغرق وقتا لإقراره، لكنني مؤمن بأنه يعالج ثلاث أمور مهمة: رفع مستوى خدمات الدولة للمواطن، استقطاب رؤوس الأموال لمشاريع البنى التحتية اللبنانية، وفتح نافذة صغيرة للمودعين للاستفادة من بعض اللولارات الموجودة في البنوك".