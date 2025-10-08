افرام: تقدّمت باقتراح قانون لإنشاء هيئة تثمير أصول الدولة

تقدّمت اليوم باقتراح قانون لإنشاء هيئة تثمير أصول الدولة (هتاد)، الذي يسمح أن توضع فيها المؤسسات العامة وحقوق الدولة لمدة ٣٠ عاماً لاستثمارها بفعالية دون بيعها.
هذا القانون البنيوي قد يستغرق وقتاً لإقراره، لكنني مؤمن بأنه يعالج ثلاث أمور مهمّة:
1- رفع مستوى خدمات الدولة للمواطن…
