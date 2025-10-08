النائب جنبلاط استقبل وفداً من الكتائب... وهذا ما جرى بحثه

إستقبل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، معاون رئيس حزب الكتائب اللبنانية للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر، يرافقه عضو المكتب السياسي الكتائبي مارون عساف.وبحث الاجتماع في العلاقات الثنائية بين الحزبين والانتخابات النيابية المقبلة ومجمل الأوضاع السياسية الراهنة.