الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فضل الله إستقبل الأمين العام لـ"التقدمي": الهواجس تصنع الأزمات والمطلوب خطاب جامع

أخبار لبنان
2025-10-09 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فضل الله إستقبل الأمين العام لـ&quot;التقدمي&quot;: الهواجس تصنع الأزمات والمطلوب خطاب جامع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فضل الله إستقبل الأمين العام لـ"التقدمي": الهواجس تصنع الأزمات والمطلوب خطاب جامع

استقبل العلّامة السّيّد علي فضل الله أمين السرّ العام في الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة والمخاطر الّتي يعيشها لبنان في ظلّ الاعتداءات الإسرائيليّة المتواصلة، وسبل توحيد الصّفوف في الدّاخل لمواجهة هذه المخاطر وتطوّرات الأوضاع في المنطقة.

بعد اللّقاء قال ظافر ناصر: "نحرص بين الحين والآخر على زيارة هذا البيت وهذا الموقع الّذي له رمزيّة لدى جميع اللّبنانيّين في كونه موقعًا من مواقع الفكر والحوار وكلّ ما حملته شخصيّة المرجع السّيّد محمّد حسين فضل الله (رض) من عناوين المحبّة والانفتاح والقيم الجامعة للّبنانيّين بكلّ انتماءاتهم".

وأضاف: "لقد كانت جولة حوار شاملة مع العلّامة السّيّد علي فضل الله، حيث توافقنا على العمل للوحدة الوطنيّة وتوسعة آفاق الحوار بين كلّ المكوّنات اللّبنانيّة، والدّعوة للجميع بالتزام الخطاب الّذي يقرّب المسافات سيما في هذه المرحلة الصّعبة الّتي يمرّ بها لبنان ومحيطه".
من جهته أكّد العلّامة فضل الله على "التّعاون مع كلّ الحريصين على وحدة البلد والعاملين للمّ شمل اللّبنانيّين بعد الجراحات الّتي نزفت خلال حرب العدوّ على لبنان والّتي نخشى أنّه يراد للبلد أن تبقى جراحه نازفة ومستمرّة من خلال اعتداءات العدوّ الّتي لا تتوقّف أو من خلال الانقسامات الدّاخليّة".

من جهته، شدّد فضل الله على "أن يتحمّل الجميع مسؤوليّاتهم على مستوى الخطاب الجامع وإدانة جرائم العدوّ وخروقه المتواصلة لاتّفاق وقف إطلاق النّار بدلًا من صبّ الزّيت على النّار في الأمور الدّاخليّة الّتي يمكن الخروج منها ببساطة وخصوصًا عندما نتحلّى جميعًا بالرّوح الوطنيّة وبالحسّ الوطنيّ الّذي يدفعنا لحماية البلد والحرص على استقراره ووحدة أبنائه"، مشيرًا إلى أنّ "البلد يتّسع للجميع وأنّ كلّ فريق سيأخذ حجمه في الانتخابات أو في العمليّة السّياسيّة، ولذلك فإنّ العمل ينبغي أن يتركّز على طرد الهواجس والمخاوف الّتي تصنع المشاكل وتصوغ الأزمات وتباعد بين مكوّناتنا الوطنيّة".

أخبار لبنان

إستقبل

الأمين

العام

لـ"التقدمي":

الهواجس

الأزمات

والمطلوب

LBCI التالي
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
"الصحة" تنبّه: لاتخاذ الحيطة من أي أجسام مشبوهة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-17

رسالة للأمين العام لـ"حزب الله" إلى "جرحى البيجر"

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

"التقدمي" على خط معالجة تبعات أزمة السويداء: تسجيل للطلبة النازحين لاستكمال تحصيلهم العلمي بلبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-05

الجيش: المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف "شاكر" يسلم نفسه

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

"لقاء سيدة الجبل" لـ"حزب الله": المطلوب الإنصياع للدستور اللبناني والقوانين الدولية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:04

إجتماع في إتحاد بلديات كسروان الفتوح لبحث أزمة النفايات وإيجاد حلول مستدامة

LBCI
آخر الأخبار
08:34

لجنة الأشغال شكلت لجنة تقصي حقائق عن استيراد النفط

LBCI
أخبار لبنان
08:33

سلام بحث مع الحجار وعبود وزيدان الإستعدادات الشتوية ومعالجة تصريف مياه الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
08:18

بدعوة من منظمة الصحة العالمية: عبد الله والبستاني وعلامة في الاجتماع الإقليميّ في مصر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

أمن الدولة يعلن تطويع مأمورين متمرنين عبر المباراة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07

ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...

LBCI
فنّ
2025-09-19

دانييلا رحمة تشارك في ترند الصور القديمة بطريقة مميزة: "وما زلنا نحلم" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
04:45

فريد هيكل الخازن أقام مأدبة عشاء على شرف السفير السعودي... بخاري: المملكة ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:54

عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:50

وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات

LBCI
آخر الأخبار
07:45

أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...

LBCI
آخر الأخبار
07:40

هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة

LBCI
آخر الأخبار
07:33

حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل

LBCI
اقتصاد
06:33

حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي

LBCI
أمن وقضاء
03:51

نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
03:27

هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:45

مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
04:08

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

LBCI
أمن وقضاء
04:13

تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...

LBCI
أخبار لبنان
10:47

وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية

LBCI
أمن وقضاء
10:35

سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين

LBCI
موضة وجمال
15:25

إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:53

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More