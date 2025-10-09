الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام إستقبل فريز وبحثا في دعم الجيش وقوى الأمن ولقاء مع الشيخ قدور عرض حقوق الطائفة العلوية وشؤون النازحين

أخبار لبنان
2025-10-09 | 07:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام إستقبل فريز وبحثا في دعم الجيش وقوى الأمن ولقاء مع الشيخ قدور عرض حقوق الطائفة العلوية وشؤون النازحين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلام إستقبل فريز وبحثا في دعم الجيش وقوى الأمن ولقاء مع الشيخ قدور عرض حقوق الطائفة العلوية وشؤون النازحين

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، شارل فريز، والوفد المرافق، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال.

وجرى خلال اللقاء عرض الدعم الذي قدمه الإتحاد الأوروبي للجيش اللبناني وأهمية استمراره، بالإضافة إلى ضرورة دعم قوى الأمن الداخلي. كما تمت مناقشة خطوات الحكومة لبسط سلطة الدولة، وأولويات الحكومة الأمنية والعسكرية التي يمكن للإتحاد الأوروبي أن يسهم في دعمها.

وشدد الوفد على "أهمية مضي الحكومة في المسار الإصلاحي الذي انتهجته، والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

واستقبل الرئيس سلام رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور يرافقه رئيس دائرة الشؤون الدينية في المجلس الشيخ أحمد عاصي.

واعلن الشيخ قدور بعد اللقاء: "كان لقاؤنا مع دولة الرئيس سلام في هذا الصباح مباركا، أثنينا فيها على جهوده الجبارة في إرساء دولة القانون والمؤسسات. وحيث أن العدالة هي الحصن الحصين للبلاد رفعنا اليه شكاوى وظلما طال الطائفة العلوية لعدة عقود، وبما أن اتفاق الطائف هو الميثاق الوطني الذي نحافظ عليه جميعا ونعتمده، ذكرنا لدولته جملة  وظائف حرمت منها الطائفة العلوية وهي حق لها".

وأضاف: كما وضعنا بين يديه عدة مشاكل يعاني منها النازحون الجدد الذين نزحوا من سوريا وخصوصًا الرعاية الصحية وموضوع دخولهم الى المدارس حيث يوجد عندنا فقط في طرابلس وعكار نحو 6 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 عامًا يحتاجون الدخول الى المدرسة، والمدرسة الرسمية لغاية الآن لا تستقبل النازحين غير المقيمين، اضافةً الى جملة حقوق للطائفة العلوية في مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أننا "ناقشنا كل هذه الأمور مع الرئيس سلام الذي وعدنا خيرًا".

واستقبل الرئيس سلام سفير لبنان في صربيا يوسف جبر.

أخبار لبنان

إستقبل

وبحثا

الجيش

الأمن

ولقاء

الشيخ

الطائفة

العلوية

وشؤون

النازحين

LBCI التالي
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-07

عون اطلع على أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان من حايك وبحث في حقوق الطائفة العلوية مع الشيخ قدور

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-07

وزير الداخلية استقبل معوض وقعقور وبحث مع الأسمر في شؤون عمالية واجتماعية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

رئيسة وزراء أوكرانيا تؤكد تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء القصف الروسي

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عرض مع النائب جميل عبود الأوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس والشمال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:38

"وطن الإنسان": فليتحوّل خيار الإسناد لحرب غزة، إلى قرار جريء بإسناد السّلام والاستقرار

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
أخبار لبنان
11:29

مرقص: إستمرار إستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 وانجاز الخلية الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
11:16

الحكومة تُقرّ مشروع قانون مرقص لدعم الإعلام الرسمي عبر تخصيص نسبة من الإعلانات لتلفزيون لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:10

الشيباني في بيروت غدًا

LBCI
منوعات
2025-09-07

"مشروع وطن الانسان": سباق يلا نركض - سوا الى الأمام (صور)

LBCI
آخر الأخبار
11:19

مرقص: تكليف وزارة العدل دراسة الإجراءات القانونيّة التي يجب اتخاذها بعد الإعتداءات الإسرائيليّة على الصحافيّين خلال الحرب الماضية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:54

عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:50

وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات

LBCI
آخر الأخبار
07:45

أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...

LBCI
آخر الأخبار
07:40

هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة

LBCI
آخر الأخبار
07:33

حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل

LBCI
اقتصاد
06:33

حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي

LBCI
أمن وقضاء
03:51

نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
03:27

هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
04:08

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

LBCI
أمن وقضاء
04:13

تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...

LBCI
موضة وجمال
15:25

إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
أمن وقضاء
07:15

مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية

LBCI
أخبار لبنان
16:10

بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع

LBCI
اسرار
00:24

أسرار الصحف 9-10-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More