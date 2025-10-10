مكي في لقاء في زحلة عن "الإصلاح الإداري": كيف يمكننا إحداث التغيير واستعادة ثقة المواطن؟

نظّمت بلدية زحلة لقاء مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي عن "التحول الرقمي والإصلاح الإداري"، في قاعة القصر البلدي، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الإدارات العامة في لبنان، حضره محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، قائمقام البقاع الغربي راشيا نبيل المصري، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، قائمقام حاصبيا رواد سلوم، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة وفاعليات.بعد النشيد الوطني، تحدث أبو جودة عن "أهمية البرنامج لكل من المواطن والإدارة، من خلال العمل على إعادة هيكلة جذرية لمؤسسات الدولة كافة بالتعاون والتواصل في ما بينها وبين المواطن، ضمن برنامج أُطلق في الأول من أيلول بالتنسيق مع الوزير مكي بهدف رسم رؤية مستقبلية شاملة"، تلاه غزالة مؤكدا "انفتاح البلدية على كل المبادرات الرامية إلى التطوير والتعاون المستمر مع الوزارات، ولا سيما في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لما لذلك من أثر في تحديث العمل البلدي وتعزيز الخدمات العامة.ثم استهل مكي مداخلته بسؤال "كيف يمكننا إحداث التغيير واستعادة ثقة المواطن؟"، واشار إلى أن "جزءا كبيرا من هذا التغيير يتحقق اليوم من خلال الاستماع إلى آراء الموظفين الذين عملوا بظروف صعبة، تقديرا لعطاءاتهم، تمهيدا لإنصافهم ضمن مسار الإصلاح الإداري الشامل"، وأوضح أن "مشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 يشكل خطوة أساسية في هذا المسار، وأن المرحلة الأولى منه بعنوان تطلعات أصحاب المصلحة، تقوم على جولات ميدانية تشمل المناطق كافة للاستماع إلى آراء المواطنين ومعرفة أولوياتهم وهواجسهم، فيما تتركز المرحلة الثانية على إعادة الهيكلة من خلال دمج الإدارات أو استحداث قدرات ووظائف جديدة أو إلغاء غير الفاعلة منها، مع التركيز على تعزيز الحوكمة الرشيدة".ولفت إلى أن "هذه هي المراجعة الأولى منذ 65 عامًا لتنظيم القطاع العام اللبناني، وهي عملية تُبنى من الأساس لإرساء إدارة حديثة وفعالة"، مؤكدا انه "في ظل الشغور الكبير في الإدارات العامة، الحل لن يكون بالتوظيف العشوائي، بل عبر إعادة النظر بالهيكليات لاستقطاب الطاقات اللبنانية في الداخل والاغتراب، ممن يمتلكون الكفاءات والاستعداد للمساهمة في بناء الدولة الحديثة".وختم مشيدًا بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، وبالتقرير الذي قدّمه الجيش في مجلس الوزراء، مؤكدا "ثقته الكاملة وتقديره بعملها ومتابعته الدقيقة للملف".