الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكي في لقاء في زحلة عن "الإصلاح الإداري": كيف يمكننا إحداث التغيير واستعادة ثقة المواطن؟
أخبار لبنان
2025-10-10 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مكي في لقاء في زحلة عن "الإصلاح الإداري": كيف يمكننا إحداث التغيير واستعادة ثقة المواطن؟
نظّمت بلدية زحلة لقاء مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي عن "التحول الرقمي والإصلاح الإداري"، في قاعة القصر البلدي، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الإدارات العامة في لبنان، حضره محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، قائمقام البقاع الغربي راشيا نبيل المصري، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، قائمقام حاصبيا رواد سلوم، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة وفاعليات.
بعد النشيد الوطني، تحدث أبو جودة عن "أهمية البرنامج لكل من المواطن والإدارة، من خلال العمل على إعادة هيكلة جذرية لمؤسسات الدولة كافة بالتعاون والتواصل في ما بينها وبين المواطن، ضمن برنامج أُطلق في الأول من أيلول بالتنسيق مع الوزير مكي بهدف رسم رؤية مستقبلية شاملة"، تلاه غزالة مؤكدا "انفتاح البلدية على كل المبادرات الرامية إلى التطوير والتعاون المستمر مع الوزارات، ولا سيما في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لما لذلك من أثر في تحديث العمل البلدي وتعزيز الخدمات العامة.
ثم استهل مكي مداخلته بسؤال "كيف يمكننا إحداث التغيير واستعادة ثقة المواطن؟"، واشار إلى أن "جزءا كبيرا من هذا التغيير يتحقق اليوم من خلال الاستماع إلى آراء الموظفين الذين عملوا بظروف صعبة، تقديرا لعطاءاتهم، تمهيدا لإنصافهم ضمن مسار الإصلاح الإداري الشامل"، وأوضح أن "مشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 يشكل خطوة أساسية في هذا المسار، وأن المرحلة الأولى منه بعنوان تطلعات أصحاب المصلحة، تقوم على جولات ميدانية تشمل المناطق كافة للاستماع إلى آراء المواطنين ومعرفة أولوياتهم وهواجسهم، فيما تتركز المرحلة الثانية على إعادة الهيكلة من خلال دمج الإدارات أو استحداث قدرات ووظائف جديدة أو إلغاء غير الفاعلة منها، مع التركيز على تعزيز الحوكمة الرشيدة".
ولفت إلى أن "هذه هي المراجعة الأولى منذ 65 عامًا لتنظيم القطاع العام اللبناني، وهي عملية تُبنى من الأساس لإرساء إدارة حديثة وفعالة"، مؤكدا انه "في ظل الشغور الكبير في الإدارات العامة، الحل لن يكون بالتوظيف العشوائي، بل عبر إعادة النظر بالهيكليات لاستقطاب الطاقات اللبنانية في الداخل والاغتراب، ممن يمتلكون الكفاءات والاستعداد للمساهمة في بناء الدولة الحديثة".
وختم مشيدًا بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، وبالتقرير الذي قدّمه الجيش في مجلس الوزراء، مؤكدا "ثقته الكاملة وتقديره بعملها ومتابعته الدقيقة للملف".
أخبار لبنان
"الإصلاح
الإداري":
يمكننا
إحداث
التغيير
واستعادة
المواطن؟
التالي
وزارة الزراعة ضبطت مخالفات قطع أشجار في أحراج مرجعيون وصادرت نحو خمسة أطنان من الحطب
نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-09
مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري
آخر الأخبار
2025-09-09
مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري
0
آخر الأخبار
2025-09-08
رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: هناك ثقة بين كهرباء زحلة والناس وخارج مناطقنا هناك مشاكل في الجباية وهذه المشكلة عمرها 30 سنة ولم تتحسن يومًا
آخر الأخبار
2025-09-08
رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: هناك ثقة بين كهرباء زحلة والناس وخارج مناطقنا هناك مشاكل في الجباية وهذه المشكلة عمرها 30 سنة ولم تتحسن يومًا
0
خبر عاجل
2025-10-08
فوكس نيوز عن وزير الخارجية الأميركي: الأحداث تتطور كل ساعة ويمكن أن أتوجه للمنطقة قريبا
خبر عاجل
2025-10-08
فوكس نيوز عن وزير الخارجية الأميركي: الأحداث تتطور كل ساعة ويمكن أن أتوجه للمنطقة قريبا
0
أخبار لبنان
2025-09-02
الشيخ عمار: كيف يمكن لحكومة أن تأخذ قرارًا فيما لا يزال هذا العدو رابضًا على أرضها
أخبار لبنان
2025-09-02
الشيخ عمار: كيف يمكن لحكومة أن تأخذ قرارًا فيما لا يزال هذا العدو رابضًا على أرضها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:48
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين
أخبار لبنان
07:48
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين
0
أمن وقضاء
07:36
أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية
أمن وقضاء
07:36
أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية
0
أخبار لبنان
07:27
الإحصاء المركزي يُصدر تقرير المحاسبة الوطنية والناتج المحلي لعامي 2022 و2023 بالشراكة مع UNDP
أخبار لبنان
07:27
الإحصاء المركزي يُصدر تقرير المحاسبة الوطنية والناتج المحلي لعامي 2022 و2023 بالشراكة مع UNDP
0
أخبار لبنان
06:45
اجتماع امني لبناني - سوري في السرايا
أخبار لبنان
06:45
اجتماع امني لبناني - سوري في السرايا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:48
بعد التطور المستجد في ملف غزة... أوساط سياسية تؤكد لـ"الجمهورية": لا انعكاس مباشر على مستقبل سلاح حزب الله
صحف اليوم
00:48
بعد التطور المستجد في ملف غزة... أوساط سياسية تؤكد لـ"الجمهورية": لا انعكاس مباشر على مستقبل سلاح حزب الله
0
فنّ
09:35
"مررت برحلة صعبة جدًا"... جينيفر أنيستون تكشف عن معاناة دامت 20 عامًا مع محاولات الإنجاب: اليوم فات القطار
فنّ
09:35
"مررت برحلة صعبة جدًا"... جينيفر أنيستون تكشف عن معاناة دامت 20 عامًا مع محاولات الإنجاب: اليوم فات القطار
0
آخر الأخبار
2025-10-09
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
آخر الأخبار
2025-10-09
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
0
أخبار دولية
04:40
الجيش التركي مستعد للمشاركة في أي مهمة في غزة
أخبار دولية
04:40
الجيش التركي مستعد للمشاركة في أي مهمة في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:43
إليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق غزة...
أخبار دولية
04:43
إليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق غزة...
0
أخبار لبنان
04:00
وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة
أخبار لبنان
04:00
وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
3
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
4
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
5
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
6
أخبار لبنان
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
أخبار لبنان
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
7
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
8
أخبار لبنان
05:09
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك
أخبار لبنان
05:09
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More