الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مكي في لقاء في زحلة عن "الإصلاح الإداري": كيف يمكننا إحداث التغيير واستعادة ثقة المواطن؟

أخبار لبنان
2025-10-10 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مكي في لقاء في زحلة عن &quot;الإصلاح الإداري&quot;: كيف يمكننا إحداث التغيير واستعادة ثقة المواطن؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مكي في لقاء في زحلة عن "الإصلاح الإداري": كيف يمكننا إحداث التغيير واستعادة ثقة المواطن؟

نظّمت بلدية زحلة لقاء مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي عن "التحول الرقمي والإصلاح الإداري"، في قاعة القصر البلدي، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الإدارات العامة في لبنان، حضره محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، قائمقام البقاع الغربي راشيا نبيل المصري، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، قائمقام حاصبيا رواد سلوم، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، تحدث أبو جودة عن "أهمية البرنامج لكل من المواطن والإدارة، من خلال العمل على إعادة هيكلة جذرية لمؤسسات الدولة كافة بالتعاون والتواصل في ما بينها وبين المواطن، ضمن برنامج أُطلق في الأول من أيلول بالتنسيق مع الوزير مكي بهدف رسم رؤية مستقبلية شاملة"، تلاه غزالة مؤكدا "انفتاح البلدية على كل المبادرات الرامية إلى التطوير والتعاون المستمر مع الوزارات، ولا سيما في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لما لذلك من أثر في تحديث العمل البلدي وتعزيز الخدمات العامة.

ثم استهل مكي مداخلته بسؤال "كيف يمكننا إحداث التغيير واستعادة ثقة المواطن؟"، واشار إلى أن "جزءا كبيرا من هذا التغيير يتحقق اليوم من خلال الاستماع إلى آراء الموظفين الذين عملوا بظروف صعبة، تقديرا لعطاءاتهم، تمهيدا لإنصافهم ضمن مسار الإصلاح الإداري الشامل"، وأوضح أن "مشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 يشكل خطوة أساسية في هذا المسار، وأن المرحلة الأولى منه بعنوان تطلعات أصحاب المصلحة، تقوم على جولات ميدانية تشمل المناطق كافة للاستماع إلى آراء المواطنين ومعرفة أولوياتهم وهواجسهم، فيما تتركز المرحلة الثانية على إعادة الهيكلة من خلال دمج الإدارات أو استحداث قدرات ووظائف جديدة أو إلغاء غير الفاعلة منها، مع التركيز على تعزيز الحوكمة الرشيدة".

ولفت إلى أن "هذه هي المراجعة الأولى منذ 65 عامًا لتنظيم القطاع العام اللبناني، وهي عملية تُبنى من الأساس لإرساء إدارة حديثة وفعالة"، مؤكدا انه "في ظل الشغور الكبير في الإدارات العامة، الحل لن يكون بالتوظيف العشوائي، بل عبر إعادة النظر بالهيكليات لاستقطاب الطاقات اللبنانية في الداخل والاغتراب، ممن يمتلكون الكفاءات والاستعداد للمساهمة في بناء الدولة الحديثة".

وختم مشيدًا بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، وبالتقرير الذي قدّمه الجيش في مجلس الوزراء، مؤكدا "ثقته الكاملة وتقديره بعملها ومتابعته الدقيقة للملف".
 

أخبار لبنان

"الإصلاح

الإداري":

يمكننا

إحداث

التغيير

واستعادة

المواطن؟

LBCI التالي
وزارة الزراعة ضبطت مخالفات قطع أشجار في أحراج مرجعيون وصادرت نحو خمسة أطنان من الحطب
نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: هناك ثقة بين كهرباء زحلة والناس وخارج مناطقنا هناك مشاكل في الجباية وهذه المشكلة عمرها 30 سنة ولم تتحسن يومًا

LBCI
خبر عاجل
2025-10-08

فوكس نيوز عن وزير الخارجية الأميركي: الأحداث تتطور كل ساعة ويمكن أن أتوجه للمنطقة قريبا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

الشيخ عمار: كيف يمكن لحكومة أن تأخذ قرارًا فيما لا يزال هذا العدو رابضًا على أرضها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:48

رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين

LBCI
أمن وقضاء
07:36

أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الإحصاء المركزي يُصدر تقرير المحاسبة الوطنية والناتج المحلي لعامي 2022 و2023 بالشراكة مع UNDP

LBCI
أخبار لبنان
06:45

اجتماع امني لبناني - سوري في السرايا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:48

بعد التطور المستجد في ملف غزة... أوساط سياسية تؤكد لـ"الجمهورية": لا انعكاس مباشر على مستقبل سلاح حزب الله

LBCI
فنّ
09:35

"مررت برحلة صعبة جدًا"... جينيفر أنيستون تكشف عن معاناة دامت 20 عامًا مع محاولات الإنجاب: اليوم فات القطار

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان

LBCI
أخبار دولية
04:40

الجيش التركي مستعد للمشاركة في أي مهمة في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:43

إليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق غزة...

LBCI
أخبار لبنان
04:00

وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أخبار دولية
09:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
أخبار لبنان
12:55

سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More