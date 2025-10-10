الأخبار
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين
أخبار لبنان
2025-10-10 | 07:48
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الخارجية السوري السيد اسعد حسن الشيباني مع وزير العدل السوري مظهر الويس، والوفد المرافق، أن لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق الاستقرار في كل من لبنان وسوريا.
واعتبر الرئيس عون في خلال استقباله الشيباني ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، وأهمها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتما الى إعادة ودرس وتقييم.
وأشار الى أن القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني - السوري يستوجب تفعيل العلاقات الديبلوماسية.
وقال: "ننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت".
وقال الرئيس عون للوزير الشيباني: "أمامنا طريق طويل، ومتى صفت النوايا فان مصلحة بلدينا الشقيقين تسمو على كل الاعتبارات، وليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة".
ولفت الرئيس عون الى أن الوضع على الحدود اللبنانية-السورية بات أفضل من السابق، وان المسائل التي تستوجب المعالجة كما اتفق عليها مع الرئيس السوري احمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة أبرزها موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين.
وقال: "سنعمل على درس كل هذه القضايا انطلاقا من المصلحة المشتركة".
وشدد على أن "المنطقة شبعت حروبا وهدرا للمقدرات التي ينبغي ان تستثمر حتى تعيش شعوبنا بكرامة بعدما دفعت الكثير من العذاب وعدم الاستقرار."
وحمّل الرئيس عون الوزير الشيباني تحياته الى الرئيس الشرع، مجددا الدعوة له لزيارة لبنان.
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-28
صحف اليوم
2025-09-15
آخر الأخبار
2025-09-12
آخر الأخبار
05:46
أخبار لبنان
10:41
اقتصاد
10:33
أمن وقضاء
10:30
أمن وقضاء
10:20
0
منوعات
موضة وجمال
03:08
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أخبار دولية
08:25
تقارير نشرة الاخبار
07:17
أخبار دولية
07:02
أخبار دولية
06:37
أخبار لبنان
06:16
أخبار لبنان
05:09
أخبار لبنان
05:03
أخبار دولية
04:43
أخبار لبنان
04:00
اقتصاد
02:06
خبر عاجل
03:27
حال الطقس
02:14
أخبار لبنان
05:42
أخبار لبنان
05:09
أخبار لبنان
12:55
أمن وقضاء
11:32
خبر عاجل
03:50
