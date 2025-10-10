الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين

أخبار لبنان
2025-10-10 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الخارجية السوري السيد اسعد حسن الشيباني مع وزير العدل السوري مظهر الويس، والوفد المرافق، أن لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق الاستقرار في كل من لبنان وسوريا. 

واعتبر الرئيس عون في خلال استقباله الشيباني ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، وأهمها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتما الى إعادة ودرس وتقييم. 

وأشار الى أن القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني - السوري يستوجب تفعيل العلاقات الديبلوماسية. 

وقال: "ننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت".

وقال الرئيس عون للوزير الشيباني: "أمامنا طريق طويل، ومتى صفت النوايا فان مصلحة بلدينا الشقيقين تسمو على كل الاعتبارات، وليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة".

ولفت الرئيس عون الى أن الوضع على الحدود اللبنانية-السورية بات أفضل من السابق، وان المسائل التي تستوجب المعالجة كما اتفق عليها مع الرئيس السوري احمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة أبرزها موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين. 

وقال: "سنعمل على درس كل هذه القضايا انطلاقا من المصلحة المشتركة". 

وشدد على أن "المنطقة شبعت حروبا وهدرا للمقدرات التي ينبغي ان تستثمر حتى تعيش شعوبنا بكرامة بعدما دفعت الكثير من العذاب وعدم الاستقرار."

وحمّل الرئيس عون الوزير الشيباني تحياته الى الرئيس الشرع، مجددا الدعوة له لزيارة لبنان.
 

أخبار لبنان

الجمهورية

الشرع

لزيارة

لبنان:

لدينا

الاتفاق

مصلحة

البلدين

LBCI التالي
عون بحث مع عمران رضا في عمل مكاتب الأمم المتحدة والتطورات الراهنة
أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-28

باسيل جدد دعوته إلى عدم إلغاء حق المنتشرين في الإنتخابات والسياسة اللبنانية

LBCI
صحف اليوم
2025-09-15

إتفاق ضمني بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-12

الرئيس الشرع: مصلحة السويداء ومصلحة شمال شرق سوريا مع دمشق وهذه فرصة لسوريا للملمة جراحها والانطلاق في حلة جديدة

LBCI
آخر الأخبار
05:46

الشيباني من بعبدا ردًا على سؤال: بالطبع نترقب زيارة الرئيس اللبناني الى سوريا كما زيارة الرئيس الشرع الى لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:41

قائد الجيش استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية والملحق العسكري المصري وخلفه

LBCI
اقتصاد
10:33

كتاب من وزير المالية إلى وزارة العدل بشأن الكفالات وايعاز بتنفيذ قرار إعفاء المتضررين من الاعتداءات من رسوم الانتقال

LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
أمن وقضاء
10:20

وزارة الداخلية: توقيف شخص قام بتزويد عدد من الأشخاص برخص سوق بيومترية مزوّرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:07

"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم

LBCI
موضة وجمال
03:08

على أنغام أغينة "للصبية الملكة"... بيرلا حرب تحتفل بفوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (صور وفيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:25

ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:17

إليكم تفاصيل لقاءات وزير الخارجية السوري في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
07:02

نتنياهو يعلن أن 20 من الرهائن في غزة أحياء و28 قتلى

LBCI
أخبار دولية
06:37

اتفاق وقف الحرب في غزة دخل حيذ التنفيذ... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:16

الشيباني من بعبدا: سوريا في مرحلة تعاف وإعادة إعمار وانفتاح العلاقات مع لبنان لمصلحة الشعبين

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
أخبار لبنان
05:03

زيارة سورية إلى لبنان تفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
04:43

إليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق غزة...

LBCI
أخبار لبنان
04:00

وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
أخبار لبنان
12:55

سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
خبر عاجل
03:50

"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More