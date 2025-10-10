الجميل عن قرار الحكومة تمديد العمل بمطمر الجديدة بغياب وزير العدل: مؤسف أن تخضع مجددًا لمنطق الإبتزاز بدل أن تتجه إلى معالجة جذرية

نقطة سوداء في عمل #الحكومة تمثّلت في إقرار التمديد للعمل في #مطمر_الجديدة، مستفيدة من غياب #وزير_العدل الذي كان في زيارة رسمية للقاء نظيره السعودي في الرياض. من المؤسف أن يأتي هذا التمديد دون أي خطوة جدّية باتجاه حلٍّ مستدام، ما يعني أنّ الأزمة ستنفجر مجدداً بعد سنة، إذ إنّ قدرة…
— Samy Gemayel (@samygemayel) October 10, 2025
