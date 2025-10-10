الأخبار
وزير العدل يلتقي نظيره السوري الأسبوع المقبل

أخبار لبنان
2025-10-10 | 14:17
وزير العدل يلتقي نظيره السوري الأسبوع المقبل

في اطار التصريحات التي كشف عنها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن التقدم في مسار المحادثات السورية اللبنانية، أكد وزير العدل عادل نصار على الاجواء الايجابية التي رافقت زيارة وزير الخارجية السوري المقرات الرسمية لاسيما التي شارك فيها نصار في قصر بعبدا وفي السراي الحكومي بمشاركة وزير العدل السوري مظهر الويس والوفد الرسمي المرافق.
 
وفي السياق ونتيجة للأجواء الايجابية، أعلن وزير العدل عادل نصار عن اجتماع سيعقد الاسبوع المقبل بينه وبين نظيره السوري في لبنان لاستكمال المفاوضات وتسريع كامل الملفات التي تم مناقشتها سابقًا بين الوفدين السوري واللبناني بشكل فعال، وترجمةً لذلك، ستتكثف متابعة كافة الملفات والمعاملات ابتداء من الاسبوع المقبل.

وأشار وزير العدل إلى ان الطرفين اكدا على ضرورة تثبيت افضل العلاقات بين لبنان وسوريا واهمها احترام سيادة الدولتين.

وفي هذا الاطار، أكد وزير العدل ان الاجتماعات التي شارك بها في لقاءي بعبدا والقصر الحكومي تطرقت الى موضوع الموقوفين والمساجين السوريين وكان هناك اصرار من قبله على ايداع القضاء اللبناني كافة المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالاغتيالات التي ارتكبت في عهد النظام السابق والارتكابات والاعمال الأمنية وملف المخفيين قسرًا.

أخبار لبنان

العدل

يلتقي

نظيره

السوري

الأسبوع

المقبل

