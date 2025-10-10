الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفير الإيراني لدى لبنان: المال الإيراني جاء من الشعب الإيراني الى لبنان... ولم يكن لدينا تواصل مع "حماس" في المفاوضات على الإتفاق

أخبار لبنان
2025-10-10 | 14:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفير الإيراني لدى لبنان: المال الإيراني جاء من الشعب الإيراني الى لبنان... ولم يكن لدينا تواصل مع &quot;حماس&quot; في المفاوضات على الإتفاق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السفير الإيراني لدى لبنان: المال الإيراني جاء من الشعب الإيراني الى لبنان... ولم يكن لدينا تواصل مع "حماس" في المفاوضات على الإتفاق

أكد السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني ألا امل بتوافق ايراني مع اسرائيل، لافتا الى أنها كيان احتلال وتفكر بقيام اسرائيل الكبرى وأن لديه شكوك كثيرة في نوايا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورأى أماني في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن مستقبل اسرائيل مظلم جدًا طالما الاحتلال الاسرائيلي مستمر، مشيرا الى أن مجموعات فلسطنية مقاومة اخرى قد تظهر.

كما اعتبر أن المقاومة لا تقتصر على السلاح والإرادة مهمة وبإمكانها طرد الإحتلال.

وأكد أماني أنه لا يأملك معلومات دقيقة حول ما إذا كان حزب الله سيستخدم سلاحه في مواجهة إسرائيل من جديد، قائلا: "الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول إن حزب الله مستعد لمواجهة أي حرب أو هجوم ونحن لا نعلم شيئا عن السلاح في يدهم".

ولفت الى أن أكثر المتضررين من الحرب كانوا من الجنوب والشيعة وأن المال الإيراني جاء من الشعب الإيراني وأن ايران هنا لمساعدة الشعب اللبناني.

وأضاف: "الشعب الايراني يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم".

وعن لقائه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قال اماني إنه روتينيًا وأن التواصل معه مهم.

ورأى أن حل الرئيس الاميركي دونالد ترامب يمكن أن يكون بداية لحل الأمور، متمنيا ألا يكون مثل الإتفاق الذي حصل في لبنان.

وقال: "لم يكن لدينا تواصل مع حماس في المفاوضات على الإتفاق ولا شأن لإيران بالموافقة عليه أو عدمها ونحن لا نتدخل فواجبنا ومسؤوليتنا حماية المظلومين ودعم المقاومة واجب إنساني لكل الأطراف".

وأشار الى أن هجوم قطر غير المعالم الفكرية لدى الكثير من الدول وأثبت أن اسرائيل لا تلتزم بكلامها، مشيرا الى أنه في الوقت الحالي لم يلمس أي تطور على صعيد العلاقة مع السعودية.

وأكد ألا مفاوضات غير مباشرة بين ايران وبين الاميركيين حاليا.

أخبار لبنان

الإيراني

لبنان:

المال

الإيراني

الشعب

الإيراني

لبنان...

لدينا

تواصل

"حماس"

المفاوضات

الإتفاق

LBCI التالي
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:06

مجتبى أماني لـ جدل: أكثر المتضررين من الحرب كانوا من الجنوب والشيعة والمال الإيراني جاء من الشعب الإيراني ونحن هنا لمساعدة الشعب اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-02

الخارجية الإيرانية: لم نتخذ قرارا بعد بشأن مواصلة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-03

الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار نحو قوات اليونيفيل في لبنان "لم يكن بشكل متعمد"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:26

النائب سعيد الاسمر لـ جدل: لا إعمار قبل تسليم السلاح وهذا ما يقوله المجتمع الدولي

LBCI
أخبار لبنان
16:06

هاشم لـ جدل: السلاح يجب أن يبقى إذا بقي الإحتلال

LBCI
أخبار لبنان
15:53

يعقوبيان لـ جدل: سلام من الأحرص على اللبنانيين والشيعة... والتغيير شرط أساسي لعودة الكثير من المغتربين

LBCI
أخبار لبنان
15:02

جهاد طه: لا مراكز عسكرية لحماس في المخيمات الفلسطينية في لبنان ولسنا بوارد تحدي الدولة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-07

فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية

LBCI
آخر الأخبار
15:44

النائب سعيد الأسمر لـ جدل: تصريحات رئيس مجلس النواب تخالف الدستور

LBCI
فنّ
14:08

محمد سامي يفاجئ مي عمر بهدية فاخرة في عيد ميلادها... سيارة "رولز رويس"! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
06:39

الجيش الإسرائيلي يحذر من أن مناطق عدة في غزة ما زالت "في غاية الخطورة" على السكان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الشيباني: زيارة تاريخية للبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
11:32

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
خبر عاجل
03:50

"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري

LBCI
أخبار دولية
05:11

الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More