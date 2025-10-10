السفير الإيراني لدى لبنان: المال الإيراني جاء من الشعب الإيراني الى لبنان... ولم يكن لدينا تواصل مع "حماس" في المفاوضات على الإتفاق

أكد السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني ألا امل بتوافق ايراني مع اسرائيل، لافتا الى أنها كيان احتلال وتفكر بقيام اسرائيل الكبرى وأن لديه شكوك كثيرة في نوايا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ورأى أماني في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن مستقبل اسرائيل مظلم جدًا طالما الاحتلال الاسرائيلي مستمر، مشيرا الى أن مجموعات فلسطنية مقاومة اخرى قد تظهر.



كما اعتبر أن المقاومة لا تقتصر على السلاح والإرادة مهمة وبإمكانها طرد الإحتلال.



وأكد أماني أنه لا يأملك معلومات دقيقة حول ما إذا كان حزب الله سيستخدم سلاحه في مواجهة إسرائيل من جديد، قائلا: "الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول إن حزب الله مستعد لمواجهة أي حرب أو هجوم ونحن لا نعلم شيئا عن السلاح في يدهم".



ولفت الى أن أكثر المتضررين من الحرب كانوا من الجنوب والشيعة وأن المال الإيراني جاء من الشعب الإيراني وأن ايران هنا لمساعدة الشعب اللبناني.



وأضاف: "الشعب الايراني يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم".



وعن لقائه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قال اماني إنه روتينيًا وأن التواصل معه مهم.



ورأى أن حل الرئيس الاميركي دونالد ترامب يمكن أن يكون بداية لحل الأمور، متمنيا ألا يكون مثل الإتفاق الذي حصل في لبنان.



وقال: "لم يكن لدينا تواصل مع حماس في المفاوضات على الإتفاق ولا شأن لإيران بالموافقة عليه أو عدمها ونحن لا نتدخل فواجبنا ومسؤوليتنا حماية المظلومين ودعم المقاومة واجب إنساني لكل الأطراف".



وأشار الى أن هجوم قطر غير المعالم الفكرية لدى الكثير من الدول وأثبت أن اسرائيل لا تلتزم بكلامها، مشيرا الى أنه في الوقت الحالي لم يلمس أي تطور على صعيد العلاقة مع السعودية.



وأكد ألا مفاوضات غير مباشرة بين ايران وبين الاميركيين حاليا.