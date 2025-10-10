جهاد طه: لا مراكز عسكرية لحماس في المخيمات الفلسطينية في لبنان ولسنا بوارد تحدي الدولة

أكد المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه الحق في امتلاك السلاح المقاوم للدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقوقه المشروعة، لافتا الى أن هذا عرف وأن المقاومة ليست فقط في غزة وأنه من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم الكيان الصهيوني.



وأعلن طه في مداخلة عبر برنامج "جدل" عبر الـLBCI، أنه ليس لحماس مانع بأن تُشكل حكومة تكنوقراطية في انتخابات فلسطين في المرحلة الانتقالية المقبلة.



وأكد ألا مراكز عسكرية للحركة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، قائلا: "نحن أحرص الناس على أمن واستقرار لبنان ولسنا بوارد تحدي الدولة اللبنانية والسلاح في المخيمات فردي موجود في كل قرية لبنانية".



وشدد على أن اليوم التالي في غزة يجب أن يكون فلسطينيًا بإمتياز وأنه على الوسطاء والولايات المتحدة أن يلزموا إسرائيل بتنفيذ الإتفاق لا أن يضغطوا على الطرف الفلسطيني.