يعقوبيان لـ جدل: سلام من الأحرص على اللبنانيين والشيعة... والتغيير شرط أساسي لعودة الكثير من المغتربين

رأت النائبة بولا يعقوبيان أن "المنطقة اليوم في مرحلة تشبه التسعينيات وهناك ضبابية، ونحن مرة جديدة أمام المجهول."



وأشارت عبر برنامج "جدل" عبر الـLBCI إلى أن "كل الأطراف بمأزق، ومأزق إسرائيل ليس بحجم ذلك لدى الفلسطينيين،" معتبرةً أن :المهم اليوم الإتعاظ مما حصل."



وقالت: "اليوم هناك إمكانية من جديد لشن حرب على لبنان، وعلينا الإعتراف بأن هناك حربًا خسرناها وحماية الناس لا تكون بالسلاح."



ولفتت إلى أن "إيران تستخدم الشيعة العرب وقودًا وحطبًا لأجندتها، والشرط الأساسي قبل أي شيء هو السلاح، فلا مساعدة ستدخل إلى لبنان إن لم يسلم سلاح حزب الله."



وأكدت يعقوبيان أنه "علينا فتح صفحة جديدة وبناء علاقة جيدة مع الحكم الجديد في سوريا."



وقالت إن "الرئيس نواف سلام هو من الأحرص على اللبنانيين وعلى الشيعة خصوصًا."



وفي موضوع الإنتخابات، قالت: "هناك تعويل اليوم على ضغط خارجي، والإغتراب اللبناني ليس عاديًا."



وشددت على أن "الإغتراب يجب أن يصوت، فهو مهم من أجل التغيير الداخلي، والتغيير شرط أساسي من أجل عودة الكثير من المغتربين."