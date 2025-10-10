هاشم لـ جدل: السلاح يجب أن يبقى إذا بقي الإحتلال

أكد النائب قاسم هاشم أنه "إذا بقي الإسرائيلي مستمرًا بنفس المنهجية وعقلية السيطرة والإحتلالات، فإن السلاح يجب أن يبقى."



وسألهاشم عبر برنامج "جدل" عبر الـLBCI: "هل أطلقت المقاومة رصاصة منذ إتفاق وقف إطلاق النار؟ وهناك اليوم أرض محتلة، أين إلتزام العدو؟"



وأشار إلى أن "وزير الخارجية السوري لم يطلب موعدًا للقاء الرئيس بري، وكل المباحثات التي جرت منذ سقوط النظام عنوانها الموقوفين السوريين، وهو أتى إلى لبنان لذلك."