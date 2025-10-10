النائب سعيد الاسمر لـ جدل: لا إعمار قبل تسليم السلاح وهذا ما يقوله المجتمع الدولي

أكد النائب سعيد الاسمر أن الحركة العسكرية لحماس لم يعد لديها وجود في غزة، مشيرًا الى أنه سيكون هناك قوات عربية ودولية تساهم في الوصول الى سلام.

ورأى الاسمر في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـ أن المنطقة في طريقها الى حل يحقق السلام.

في السياق، أوضح الاسمر أن الفلسطينيون أمام حل جذري للوصول إلى حل الدولتين.

وفي موضوع الداخل، شدد الاسمر على أن قرار نزع سلاح حزب الله هو قرارًا لبنانيًا بامتياز والاجدى به تسليمه.

وقال: ”عودوا الى لبنانيتكم لان لبنان بحاجة لكم“.

وطالب بتسليم السلاح مشيرًا الى أن تأخير بذلك يؤدي إلى تأخير أجندة نهضة لبنان.

وأوضح أن تسليم السلاح يهدف إلى تفادي المزيد من العدوان والخراب، قائلًا أن الدولة حريصة على فرض هيبتها في مناطق الجنوب والبقاع.

وأضاف: ”لا إعمار قبل تسليم السلاح وهذا ما يقوله المجتمع الدولي“.

وأكد، من جهة اخرى، أن معركة بناء الاقتصاد ودولة القانون بدأت الان ويجب الوقوف سويًا دون الغاء احد والاختلافات السياسية طبيعية ولكن ضمن القانون