رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي

أخبار لبنان
2025-10-11 | 01:53
مشاهدات عالية
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ جنوب لبنان يقع مجدداً تحت نار العدوان الإسرائيلي السافر ضد منشآت مدنية، من دون أي حجة أو ذريعة، مشدداً على أن خطورة هذا العدوان تكمن في كونه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة وموافقة الطرف الفلسطيني على آلية لاحتواء السلاح.

وسأل عون عمّا إذا كان هناك من "يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان لضمان استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل"، داعياً إلى أن يُسند لبنان اليوم بـ"نموذج هدنة غزة"، بعدما أجمع الأطراف كافة على تأييدها.

وختم بالتأكيد أنّ مسؤولية الدولة تجاه الشعب والأرض تفرض طرح هذه التحديات على المجتمع الدولي، لا الاكتفاء بالتنديد بعدوان سافر.

أخبار لبنان

الجمهورية:

العدوان

الإسرائيلي

تحديات

خطيرة

لبنان

والمجتمع

الدولي

