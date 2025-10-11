"الخارجية" تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان: استمرارها من شأنه أن يعرقل جهود الجيش

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات استمرار إسرائيل في اعتداءاتها المتكررة على سيادة لبنان، وآخرها العدوان الذي استهدف منطقة المصيلح - قضاء صيدا، والذي أسفر عن أضرار جسيمة وأدى إلى استشهاد شخص وجرح سبعة آخرين.



وقالت في بيان: "إن هذا الاعتداء يشكّل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به".



وأكدت أن "استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد القوات الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني".