جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا

جال وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني على مكان العدوان الاسرائيلي في المصيلح، مطلعا على الاضرار التي خلفها بعدد كبير من المؤسسات التجارية والمنازل.



رافق الوزير في جولته، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي ومحافظ النبطية هويدا الترك، المدير الاقليمي لمنطقة الجنوب المهندس هيثم بزي .



وادلى رسامني بتصريح قال فيه: "لا كلام امام هول ما نشاهده من دمار فهذا المشهد يؤكد همجية العدو الذي لا يريد للبنان ان ينهض ولكن سننهض"، واكد ان "هذا العدوان على كل لبنان وليس الجنوب فقط، وان ما حصل هو مجزرة واجرام بكل ما للكلمة من معنى ومواجهته تكون بوحدتنا وكرامتنا المرفوعة".



كما كانت جولة على المنازل القريبة المتضررة، حيث استمع الوزير الى الاهالي والعائلات، وشدد على ان اولويات الحكومة هي الوقوف مع الجنوب واعادة الاعمار مهما كلف الثمن، وان رئيس الحكومة كان ليتواجد هنا لولا سفره الى فرنسا وكل ما تفعله اسرائيل هي لتفرقتنا ولكن حماية الجنوب وحماية لبنان تكون في وحدتنا، وحدتنا هي التي تحمينا".