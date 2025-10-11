وزير الطاقة يزور شركة كهرباء زحلة: تجربة زحلة تشكّل نموذجاً يحتذى به

زار وزير الطاقة والمياه المهندس جو صدي مقرّ شركة كهرباء زحلة، حيث التقى المدير العام المهندس أسعد نكد، بحضور النائبين جورج عقيص وإلياس اسطفان، ورئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة.



وتناول اللقاء واقع التغذية الكهربائية في زحلة والبقاع الأوسط، وسبل التعاون بين وزارة الطاقة والشركة لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتحسين الخدمة. كما جرى بحث نجاح تجربة كهرباء زحلة التي أثبتت فعالية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإمكان تطويرها وتعميمها على مناطق أخرى من لبنان.



وأشاد الوزير جو صدي بأداء الشركة ونتائجها، معتبراً أنّ "تجربة زحلة تشكّل نموذجاً يحتذى به في إدارة قطاع الكهرباء بشفافية وكفاءة".



من جهته، أكّد نكد التزام الشركة "بتأمين الكهرباء على مدار الساعة وتطوير خدماتها بما يتناسب مع حاجات المواطنين".



كما أثنى النائبان عقيص واسطفان ورئيس البلدية غزالة على التعاون القائم بين الوزارة والشركة والبلدية، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذا النموذج الناجح وتعزيزه لما فيه مصلحة المدينة والمنطقة.