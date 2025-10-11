جنبلاط دان عدوان المصيلح مطالبًا دول «الميكانيزم» بخطوات فعليّة توقف الاعتداءات الإسرائيلية

دان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط العدوان الإسرائيلي الذي طال منشآت صناعية في مدينة المصيلح.

ودعا دول «الميكانيزم» الى التحرّك الفوري ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تشكل خرقاً فادحاً للقرارات الدولية وانتهاكاً لسيادة لبنان.

وأتى كلام جنبلاط على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة من وفود حزبية وشعبية، من بينها وفد من حزب "الوطنيين الأحرار"، وموفداً من رئيس الحزب النائب كميل شمعون لدعوته إلى المشاركة في المناسبة السنوية لاستشهاد داني شمعون وعائلته.

كما استقبل النائب جنبلاط أمين سرّ مطرانيّة صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك الأب سليمان وهبي.

وعرض جنبلاط مع وفود من المناطق قضاياها الانمائية والحياتية والخدماتية العامة، بحضور النواب: أكرم شهيب، هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور.

وبحث مع وفد من بلدة قب الياس مطالب تخص البلدة ومنها تلك المتعلقة بالمدرسة الرسمية في مزرعة بمهرين.

كذلك، عرض جنبلاط مطالب أهلية مع وفد من مدينة الشويفات، وآخر من بلدة الباروك، ووفد من بلدة دير دوريت الشوف.

والتقى النائب جنبلاط وفدًا من بلدة بسابا الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري، ووفد من بلدة الكحلونية، ووفدا أهليًا من بلدة المشرفة، ووفد من بلدة الورهانية، واخر من بلدة مزرعة الشوف.

وفي سياق متصل، بحث جنبلاط مع وفدًا من المهندسين المتقاعدين امور متعلقة بالنقابة، وعرض مع وفدًا من الجامعة اللبنانية - كلية الصحة في عين وزين مسائل ادارية.

وتلقى جنبلاط سلسلة من المراجعات من وفود اهلية، ورؤساء اتحادات وبلديات بخصوص أعمالهم ومشاريعهم الانمائية لقراهم.