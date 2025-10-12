وزير الطاقة من زحلة: بسط سلطة الدولة ليس فقط بحصرية السلاح بل أيضًا بازالة التعديات على الكهرباء والمياه

أكّد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أنّ الهدف من جولته في البقاع وزحلة هو للاستماع إلى الجميع حول التحديات التي تعاني منها المنطقة، ولا سيما في قطاعات المياه والصرف الصحيّ والكهرباء.

وقال: "تحدثنا عن مشكلة التلوث، التي تُعد من أبرز اهتماماتنا، ورغم أنّ الكهرباء تشكل تحديًا كبيرًا، إلا أن مشكلة المياه تبقى الأصعب، خصوصًا في ظل جفاف الآبار والتحديات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة".

وأضاف: "نؤمن بأنّ التعاون هو الطريق الوحيد لمواجهة هذه الأزمات، وزحلة كانت وما زالت نموذجًا ناجحًا، خصوصًا في مجال الكهرباء، حيث أثبتت تجربة زحلة قدرتها على الإدارة والجباية بطريقة فعّالة يمكن البناء عليها مستقبلًا. لذا تصلح زحلة ان تكون تجربة للامركزية التي نص عليها أتفاق الطائف".

وأوضح الصدي أنّ الوزارة تعمل، منذ نحو شهر، على ملف تلوّث بحيرة القلعة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار.

كما أوضح أنّ الأخير يسعى، إلى إيجاد الحلول المناسبة.

وأمل أن تُشغّل محطات التكرير في أسرع وقت.

وبحث هذا الملف مع السفير الإيطاليّ ومع المصرف المركزي والجهات المانحة، في محاولة لإيجاد حل شامل ومستدام بعد معاناة امتدت لعشرين عامًا.

وردًا على سؤال حول مشاريع السدود في لبنان، أعلن الصدي وجود أربعة سدود أساسية هي: سد بلعة، سلعاتا الجنة والمسيلحة يجب إيجاد الحلول التقنية لها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وأشار إلى أنه طلب من الجهات المانحة الدولية تشكيل لجنة خبراء لإصدار توصيات تقنية بعيدة عن السياسة.

وقال: "الهيئة الناظمة بدأت بالعمل بالتعاون مع خبراء عالميين والبنك الدولي لدراسة قطاع توزيع الكهرباء من حيث الصيانة والجباية والصلاحيات، بهدف تخفيف الطابع الفردي للقرارات الوزارية ومنح الهيئة دورًا فاعلًا وفق القانون، بدعم من الجهات المانحة".

وأكّد أنّ امتياز كهرباء زحلة تقرر بموجب قانون، وستُعاد دراسته بعد مرور عشرين عامًا على تأسيسه، إذ أثبتت التجربة نجاحها وستكون ضمن مهام الهيئة الناظمة الجديدة التي ستدرس كيفية الاستفادة من هذا النموذج وتطويره.

وقال رئيس بلدية زحلة سليم غزالة، بدوره: “إنّ مدينة زحلة قدمت نموذجًا فريدًا في قطاع الكهرباء من خلال تجربة مؤسسة كهرباء زحلة، التي أثبتت أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كنموذج ناجح يضمن خدمة مستدامة للمواطنين، ويؤمّن طاقة نظيفة ومنتظمة تحترم كرامتهم وحاجاتهم اليومية”.

وأشار إلى أنّ “هذا النموذج المثاليّ يُعتبر مثالًا يُحتذى به على الصعيد الوطنيّ”.

وأوضح أنّ زحلة تواجه تحديات عديدة في ما يتعلق بقطاع المياه لتأمين الكميات الكافية نتيجة الضغط على الموارد الطبيعية، وحالات الجفاف، وضعف البنى التحتية.

وعن مطمر زحلة أكّد غزالة وجود مطمر صحيّ يستقبل نفايات المنطقه “وهو من أفضل المطامر الصحيه في لبنا، يجب المحافظة عليه مع الاستفادة منه في قطاع الكهرباء".

وكان الصّدي بدأ جولته اليقاعية من مركز المصلحة الوطنية لنهر ‎الليطاني حيث كان في استقباله رئيس مجلس الادارة المدير العام سامي علوية ورؤساء بلديات المنطقة وفاعلياتها حيث قدم مهندسون من المصلحة عرضًا عن عملها وواقع السد والقدرات المائية والمعامل الكهرومائية التي تشغلها المصلحة.

كما تفقد سد القرعون والبحيرة، ومن ثم زار معمل عين الزقا الكهرومائي ومعمل إبراهيم عبد العال الكهرومائي.

بعدها قام بزيارة الى مركز ‎خربة قنافار حيث مختبرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. ومن هناك، انتقل الصّدي الى عنجر حيث تفقد محطة شمسين ‎للمياه.