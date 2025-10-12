الأخبار
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات المقبلة
أخبار لبنان
2025-10-12
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات المقبلة
جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات المقبلة
دعا رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع جميع المغتربين إلى أن "يكونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات النيابيّة المقبلة".
ورد على بعض من يقولون تعليقاً على مطالبة "القوّات" بتعديل المادة 112 من قانون الإنتخاب في المؤتمر السنوي لمقاطعة كندا في الحزب عبر تطبيق "Zoom": "أنتم وافقتم على هذا القانون في حينه فلماذا تريدون تعديله اليوم"، قائلاً: "نعم، وافقنا، لأنّ القانون كلَّه إيجابيّات وفيه هذه السلبيّة. وقبيل اقراره، رفض جبران باسيل الموافقة عليه إذا ما ألغيت أو تم تعديل هذه المادة، وكما جرت العادة في حينه، كان الثنائيّ الشيعي يسانده في كل ما يريد؛ لذلك رفض هو الموضوع ومعه "أمل" و"حزب الله"، وكانت لديهم أكثريّةٌ نيابيّة، فأبوا المضيّ بالقانون إلا مع ضمّ المادّة 112. فوجدنا أنفسنا أمام خيارين: إمّا أن يطير القانون بكل ما فيه من إيجابيات، ونحن قد بلغناه بشقّ النفس، وترَون كم يمنح صحّةَ تمثيل، وإمّا أن نقبله بالمادّة 112 ونَعمل لاحقًا على إسقاطها، وهذا ما فعلناه والآن حان وقت إسقاط هذه المادة".
وأضاف جعجع: "يقولون لنا: أليس هذا "قانون عدوان" وأنتم أقررتموه؟ ونقول: نعم أقررناه (من وراء ثِقَل دمكم)، لأنّكم لم تُبدوا مرونةً في التفاوض، وأصررتم على عزل المغتربين في دائرة سادسة عشرة في الخارج ومنعهم من التصويت للدوائر في لبنان. الآن آن أوانُ تعديل المادّة 112، ولحسن الحظّ لدينا أكثريّة - بل أكثريّة كبيرة - في المجلس مع هذا التعديل. فماذا فعل رئيس المجلس نبيه برّي؟ عطّل المجلسَ ورفض إحالة اقتراح القانون على الهيئة العامّة. هذه معركتُنا الجارية".
وأشار إلى أنه "في موضوع المعركة الحاصلة اليوم حول المادة 112 من قانون الإنتخابات، سأضع نفسي في أسوأ الاحتمالات، لأفترض أنّنا لم ننجح في كل مساعينا لتعديلها لا هنا ولا هناك، حينها أطلب منكم أن تكونوا على أهبة الإستعداد للمجيء إلى لبنان والتصويت هنا".
وشدد على أنه "يجب ألّا نتركهم يُعطّلوننا مهما يكن. رأيتم كم عدد الاحتمالات التي وضعناها نصب أعيننا ونعمل عليها لتأمين حقّكم؟ ولكن إذا — لا سمح الله — لم ينجح شيءٌ منها، أريدكم أن تكونوا حاضرين لنُريهم أنّه مهما حاولوا عرقلتنا، ففي نهاية المطاف وقت الخطر قوّات".
كما شدد على انه "يجب على المواطنين أن ينتخبوا على نحوٍ صحيح، مجموعةً كبيرةً قادرةً على التأثير في القرار؛ فلا ينبغي أن يكون لدينا أيُّ صوتٍ مهدور. لأن ما يضرّ البلاد ليس التصويتُ الخاطئ فحسب، بل أيضًا أصواتٌ ليست خاطئةً بحد ذاتها ولكنّها ضائعةٌ مهدورة، وهذا ما يضيّع البلاد". وقال: "ما يجب علينا أن نعمل عليه الآن: أوّلًا إقناعُ اللبنانيين واحدًا تلو الآخر بأنّه بدلاً من التباكي على البلد والهجرة وانعدام الأمان والطرقات والكهرباء والمياه والعمل فإن إصلاح ذلك كله بيدهم هم. فإذا أتيتَ بمجلسٍ كما يجب، صَحَّت الأمور؛ فالمجلس يمنح الثقةَ للحكومة أو يحجبها عنها".
