الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنه "لا بد من التفاوض" مع إسرائيل بهدف حلّ المشكلات العالقة بين الطرفين، بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانهاء الحرب في غزة.



وقال عون، في تصريحات أمام وفد من الإعلاميين الاقتصاديين، وفق بيان عن الرئاسة: "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ما اسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية".



وسأل: "ما الذي يمنع أن يتكرَّر الامر نفسه لايجاد حلول للمشاكل العالقة؟"



وأضاف: "اليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض".