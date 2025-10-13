بخاش في باريس: التحديات التي يواجهها القطاع عالمية ومعالجتها بالتواصل والمشاركة

بحث رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان يوسف بخاش على رأس وفد من نقباء المهن الصحية في لبنان مع تجمع نقابات المهن الصحية الفرنسية في مقرها في باريس ومع عدد من نقباء المهن الصحية الفرنسية، بامور صحية تهم القطاع في البلدين وسبل التعاون لما فيه مصلحة القطاع وكيفية تبادل الخبرات ونتائج الابحاث.وعبّر بخاش في بداية اللقاء عن سروره بالاحتفال بإنشاء "اتحاد هيئات المهن الصحية اللبنانية".وقال: "إن هذا الحدث الجامع يرمز إلى رغبتنا المشتركة في تحقيق التماسك والتضامن بين مختلف المهن الصحية في لبنان".وأكد عن الإرادة اللبنانية في فتح صفحةٍ جديدة من التعاون بين الدول الفرنكوفونيّة القائم على المشاركة والثقة والمسؤولية.ورأى أن هيئات المهن الصحية، سواء كانت لبنانية أو فرنسية أو من دولٍ فرنكوفونية أخرى، تتمثّل في حماية الصحة العامة، وضمان جودة الرعاية، والدفاع عن الأخلاقيات المهنية، بالإضافة لصون كرامة كلّ مريضٍ وكلّ ممارسٍ للمهنة.وقال : يجب أن نعترف بأن عالم الصحة يعيش مرحلةً من التحوّلات العميقة.وأوضح أن التحديات التي يواجهها قطاع الصحة تتمثل بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي تُضعف الأنظمة الصحية والمؤسسات فضلًا عن التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي التي يغيّر من الممارسات المهنية.وشدد على أن الأوبئة والهجرات وعدم المساواة في الحصول على الرعاية تذكّر يوميًا بضرورة تبنّي رؤيةٍ صحيةٍ عالميةٍ تضامنية.