الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بخاش في باريس: التحديات التي يواجهها القطاع عالمية ومعالجتها بالتواصل والمشاركة

أخبار لبنان
2025-10-13 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بخاش في باريس: التحديات التي يواجهها القطاع عالمية ومعالجتها بالتواصل والمشاركة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بخاش في باريس: التحديات التي يواجهها القطاع عالمية ومعالجتها بالتواصل والمشاركة

بحث رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان يوسف بخاش على رأس وفد من نقباء المهن الصحية في لبنان مع تجمع نقابات المهن الصحية الفرنسية في مقرها في باريس ومع عدد من نقباء المهن الصحية الفرنسية، بامور صحية تهم القطاع في البلدين وسبل التعاون لما فيه مصلحة القطاع وكيفية تبادل الخبرات ونتائج الابحاث.

وعبّر بخاش في بداية اللقاء عن سروره بالاحتفال بإنشاء "اتحاد هيئات المهن الصحية اللبنانية".

وقال: "إن هذا الحدث الجامع يرمز إلى رغبتنا المشتركة في تحقيق التماسك والتضامن بين مختلف المهن الصحية في لبنان".

وأكد عن الإرادة اللبنانية في فتح صفحةٍ جديدة من التعاون بين الدول الفرنكوفونيّة القائم على المشاركة والثقة والمسؤولية.

ورأى أن هيئات المهن الصحية، سواء كانت لبنانية أو فرنسية أو من دولٍ فرنكوفونية أخرى، تتمثّل في حماية الصحة العامة، وضمان جودة الرعاية، والدفاع عن الأخلاقيات المهنية، بالإضافة لصون كرامة كلّ مريضٍ وكلّ ممارسٍ للمهنة.

وقال : يجب أن نعترف بأن عالم الصحة يعيش مرحلةً من التحوّلات العميقة.

وأوضح أن التحديات التي يواجهها قطاع الصحة تتمثل بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي تُضعف الأنظمة الصحية والمؤسسات فضلًا عن التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي التي يغيّر من الممارسات المهنية.

وشدد على أن الأوبئة والهجرات وعدم المساواة في الحصول على الرعاية تذكّر يوميًا بضرورة تبنّي رؤيةٍ صحيةٍ عالميةٍ تضامنية.
 

أخبار لبنان

باريس:

التحديات

يواجهها

القطاع

عالمية

ومعالجتها

بالتواصل

والمشاركة

LBCI التالي
سلام دان ما تعرض له مزرعاني من تهديد إسرائيلي: أجدد إلتزام الحكومة الكامل بإعادة الإعمار
الأمن العام: المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين صباح الأربعاء المقبل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

يعقوبيان: نتمنى أن تدخل الشابات الجميلات المشاركات الليلة في عالم السياسة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-26

أردوغان: مشاركة الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت بالغة الأهمية لشرعية سوريا العالمية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

واللا عن مصادر: الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-05

يسرائيل هيوم عن نتنياهو: إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع السلاح من قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أخبار لبنان
09:37

الحجار بحث مع عبود وزيدان الاستعدادات لموسم الشتاء تجنبا لوقوع أضرار تنتج من تراكم المياه

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
اقتصاد
08:56

بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:15

ترامب يغادر إسرائيل متوجها إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
07:00

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الرئيس ترامب أنقذ حياة المختطفين والجنود وملايين من الأرواح

LBCI
أخبار دولية
02:23

آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب

LBCI
آخر الأخبار
07:19

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إخراج عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست بعد مقاطعتهما خطاب ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:23

آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى

LBCI
أخبار دولية
13:27

الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...

LBCI
أخبار دولية
13:20

دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
فنّ
04:13

بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

LBCI
خبر عاجل
10:55

آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
خبر عاجل
07:47

ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More