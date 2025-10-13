سلام دان ما تعرض له مزرعاني من تهديد إسرائيلي: أجدد إلتزام الحكومة الكامل بإعادة الإعمار

كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على "اكس": "ما تعرض له المهندس طارق مزرعاني، منسق "تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية"، من تهديد مباشر عبر مكبرات صوت من مسيرة إسرائيلية مدان بأشد العبارات. ولا يسعني في هذا السياق إلا ان اجدد التزام الحكومة الكامل بإعادة الإعمار وبحق جميع أبناء الجنوب، ولا سيما سكان القرى الحدودية، في العودة الآمنة والمستدامة إلى بلداتهم وقراهم".