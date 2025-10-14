الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
وزير العمل: نتابع ملف شركة مياه تنورين لحماية حقوق العمال وضمان صحتهم وكرامتهم

أخبار لبنان
2025-10-14 | 05:00
وزير العمل: نتابع ملف شركة مياه تنورين لحماية حقوق العمال وضمان صحتهم وكرامتهم
وزير العمل: نتابع ملف شركة مياه تنورين لحماية حقوق العمال وضمان صحتهم وكرامتهم

أعلن وزير العمل محمد حيدر أن وزارة العمل تتابع  ملف شركة مياه تنورين بكل اهتمام وجدية، وذلك إثر المستجدات المرتبطة بهذا الملف، والتي أدت إلى إقفال الشركة بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة العامة، وما خلفته هذه الخطوة من حال قلق مشروع لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم.

وإذ أعلن حيدر في بيان دعم الوزارة القرار المتخذ من قبل وزارة الصحة، لما له من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين، فإنها تؤكد في الوقت نفسه وقوفها الكامل إلى جانب جميع الموظفين والعمال المتأثرين، وحرصها على متابعة أوضاعهم عن كثب، بهدف ضمان صون حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والمعيشي".

وقال: "لهذه الغاية فإننا على تواصل وتنسيق دائم مع وزير الصحة ركان ناصر الدين، الذي أكد أن الهدف من القرار هو حماية الصحة العامة، وأنه لن يتردد، بأي حال من الأحوال، في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والسريعة التي تضمن عدم وقوع أي ظلم بحق الشركة، مشددًا على أننا سنبقى على تنسيق مستمر في هذا الملف، لأن كرامة أصحاب العمل تمثل أولوية لدينا، ولكن تبقى صحة المواطنين فوق كل الأولويات".

ودعت وزارة العمل الجميع إلى التحلي بالهدوء والثقة، مؤكدة أنها ستواصل العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.

كما أكدت أن "مصلحة العمال وأصحاب العمل وكرامتهم تبقى في صلب أولويات وزارة العمل، والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب وطني وأخلاقي لا تهاون فيه".

LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
خبر عاجل
06:26

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا

LBCI
آخر الأخبار
06:07

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نخضع دوريا لفحصوات وجميع النتائج تثبت وبشكل قاطع مطابقة تنورين للمواصفات ولم نكن يوما خارج الدولة وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن

LBCI
آخر الأخبار
06:14

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: مستشفى الحريري ليس مختصًا بالمياه حسب المعلومات التي لدينا ولم نتبلغ بالقرار من الوزارة فقد علمنا أولًا من وسائل التواصل الإجتماعي

LBCI
أخبار لبنان
08:19

سلسلة لقاءات لوزير الدفاع: اطلاع على سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
07:52

"نقابة عمال كهرباء لبنان ومستخدميها": نرفض قرار تمديد براءتي ذمة شركتي الخليويّ

LBCI
أخبار لبنان
07:44

فرعية البيئة تابعت درس إقتراح قانون حماية التراث الثقافي بحضور وزير الثقافة وخبراء

LBCI
أخبار لبنان
07:40

بري إستقبل متري والأدميرال البريطاني ألغرين وبهية الحريري وأندريه رحال

LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر استلم 13 رهينة من قطاع غزة وهم في طريقهم إلى قواتنا

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

LBCI
أخبار لبنان
03:37

كركي: الضمان الاجتماعي يدّعي على شركتين بتهمة تسجيل أجراء وهميين

LBCI
أخبار دولية
07:07

مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...

LBCI
أخبار دولية
07:04

ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
06:52

الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة

LBCI
أخبار دولية
06:44

أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق

LBCI
أخبار لبنان
06:34

رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا

LBCI
أخبار لبنان
06:28

وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:36

هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن

LBCI
أخبار دولية
03:20

آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أخبار لبنان
03:45

بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
14:09

بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)

LBCI
اقتصاد
02:16

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:05

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

