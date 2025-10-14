الأخبار
الرئيس عون أكد أمام عائلة الرائد الشهيد جوزاف حنا وقوفه الى جانبهم وكل عائلات شهداء الجيش

أخبار لبنان
2025-10-14 | 10:34
مشاهدات عالية
الرئيس عون أكد أمام عائلة الرائد الشهيد جوزاف حنا وقوفه الى جانبهم وكل عائلات شهداء الجيش
الرئيس عون أكد أمام عائلة الرائد الشهيد جوزاف حنا وقوفه الى جانبهم وكل عائلات شهداء الجيش

جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون تعازيه لعائلة الرائد الطيار الشهيد جوزف حنا، منوهًا بـ"عطاءاته في المؤسسة العسكرية وبمناقبيته".

وأكد وقوفه الى "جانب عائلة الرائد الشهيد كما عائلات كل شهداء الجيش الذين ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل الدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله".

أخبار لبنان

عائلة

الرائد

الشهيد

جوزاف

وقوفه

جانبهم

عائلات

شهداء

الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13

عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

بدء جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-06

قداس لراحة أنفس شهداء المقاومة المسيحية في كنيسة مار اسطفان الشهيد - طبرية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

مقتل عائلة مكونة من 4 أفراد في سومي الأوكرانية بضربة روسية

LBCI
أخبار لبنان
12:10

الإدارة والعدل تابعت درس اقتراح قانون الإعلام وأقرت مواد بعد الاستماع إلى رأي وزير الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
11:59

وزير العدل: الاجتماع الذي عقد بين الوفد اللبنانيّ والسوريّ ساده جو إيجابيّ ومثمر

LBCI
أخبار لبنان
11:48

البابا لاون الرابع عشر ثمّن موقف شيخ العقل

LBCI
أخبار لبنان
10:55

الكتائب رحبت بوقف النار في غزة ودعت الى تسويات تحفظ سيادة لبنان

LBCI
منوعات
2025-10-09

أكبر سمكة قرش بيضاء في المحيط الأطلسي تظهر مجددًا (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-09-14

وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين هذا الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

رسالة من قبلان لسلام: المطلوب أن تكون بحجم صخرة الوحدة الوطنية مصدر سلطات لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-01

بوتين لنطيره الإيراني بزشكيان: نحن على اتصال دائم بشأن قضايا مختلفة منها البرنامج النووي الإيراني

LBCI
أخبار دولية
07:07

مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...

LBCI
أخبار دولية
07:04

ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
06:52

الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة

LBCI
أخبار دولية
06:44

أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق

LBCI
أخبار لبنان
06:34

رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا

LBCI
أخبار لبنان
06:28

وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:36

هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن

LBCI
أخبار دولية
03:20

آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

LBCI
أخبار لبنان
03:45

بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

LBCI
أخبار لبنان
14:09

بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)

LBCI
اقتصاد
02:16

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:05

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات

LBCI
خبر عاجل
06:26

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 14-10-2025

