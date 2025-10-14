الرئيس عون أكد أمام عائلة الرائد الشهيد جوزاف حنا وقوفه الى جانبهم وكل عائلات شهداء الجيش

جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون تعازيه لعائلة الرائد الطيار الشهيد جوزف حنا، منوهًا بـ"عطاءاته في المؤسسة العسكرية وبمناقبيته".



وأكد وقوفه الى "جانب عائلة الرائد الشهيد كما عائلات كل شهداء الجيش الذين ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل الدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله".