LBCI
LBCI

رئيس التقدمي عرض مع رسامني مشاريع تأهيل الطرق والبنى التحتية وصيانتها في الجبل

أخبار لبنان
2025-10-14 | 12:37
رئيس التقدمي عرض مع رسامني مشاريع تأهيل الطرق والبنى التحتية وصيانتها في الجبل
رئيس التقدمي عرض مع رسامني مشاريع تأهيل الطرق والبنى التحتية وصيانتها في الجبل

عرض رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط  مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفريق عمله، المشاريع والأشغال المتعلقة بتأهيل وصيانة الطرق والبنى التحتية في منطقة الجبل، لا سيما أنه تمت المباشرة بتنفيذ تلك الأعمال في العديد من البلدات والقرى.

وأثنى النائب جنبلاط على "الجهود التي يبذلها الوزير رسامني لمواكبة ومتابعة الشؤون والخدمات العامة في كل المرافق العامة التابعة لوزارته".
      
 

