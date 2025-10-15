الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجي بحث مع السعيدي في تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية العمانية
أخبار لبنان
2025-10-15 | 07:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رجي بحث مع السعيدي في تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية العمانية
عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع لبنان وسلطنة عمان.
وأكد الطرفين ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية العُمانية التي أُنشِئت عام 2002، والتي لم تنعقد حتى الآن.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
السعيدي
تفعيل
اللجنة
المشتركة
اللبنانية
العمانية
التالي
بري استقبل وزير الصناعة وعرض مع الحوت لأوضاع شركة "الميدل ايست"
سلام عرض مع مخزومي ورئيس تحرير جريدة "اللواء" للتطورات الراهنة واستقبل "نقابة تجار الخضر بالمفرق"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-02
مكيّه ترأس اجتماعاً تحضيرياً لانعقاد اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - المصرية في القاهرة
أخبار لبنان
2025-10-02
مكيّه ترأس اجتماعاً تحضيرياً لانعقاد اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - المصرية في القاهرة
0
أخبار لبنان
2025-10-06
وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
أخبار لبنان
2025-10-06
وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
0
اقتصاد
2025-09-11
شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
اقتصاد
2025-09-11
شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
0
أخبار لبنان
2025-09-18
لبنان والعراق وقعا 7 اتفاقيات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة
أخبار لبنان
2025-09-18
لبنان والعراق وقعا 7 اتفاقيات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:50
أعمال حفر في محيط مغارة الفقمة - عمشيت من جديد... وشكوى الى وزارة البيئة
أخبار لبنان
10:50
أعمال حفر في محيط مغارة الفقمة - عمشيت من جديد... وشكوى الى وزارة البيئة
0
أمن وقضاء
10:25
رئيس الأركان تفقَّدَ قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة الزهراني - الجنوب
أمن وقضاء
10:25
رئيس الأركان تفقَّدَ قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة الزهراني - الجنوب
0
أخبار لبنان
10:17
قائد الجيش استقبل وليد وتيمور جنبلاط وإلتقى ميشال معوض
أخبار لبنان
10:17
قائد الجيش استقبل وليد وتيمور جنبلاط وإلتقى ميشال معوض
0
أخبار لبنان
09:51
حبيب ثمّن مواقف رئيس الجمهورية الوطنية: مسؤولة وجريئة
أخبار لبنان
09:51
حبيب ثمّن مواقف رئيس الجمهورية الوطنية: مسؤولة وجريئة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
0
أخبار لبنان
08:30
المديرية العامة للطيران المدني نفت ما يتداول عن عودة شركة الطيران العمانية Oman Air إلى تسيير رحلاتها إلى لبنان
أخبار لبنان
08:30
المديرية العامة للطيران المدني نفت ما يتداول عن عودة شركة الطيران العمانية Oman Air إلى تسيير رحلاتها إلى لبنان
0
أخبار لبنان
10:17
قائد الجيش استقبل وليد وتيمور جنبلاط وإلتقى ميشال معوض
أخبار لبنان
10:17
قائد الجيش استقبل وليد وتيمور جنبلاط وإلتقى ميشال معوض
0
علوم وتكنولوجيا
09:27
"حاسة سادسة خفية ومهمة للصحة"... اكتشاف جديد يُدهش العلماء وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
09:27
"حاسة سادسة خفية ومهمة للصحة"... اكتشاف جديد يُدهش العلماء وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:33
وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة
تقارير نشرة الاخبار
09:33
وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة
0
أخبار لبنان
08:00
المصنع: عملية استقبال الدُفعة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين
أخبار لبنان
08:00
المصنع: عملية استقبال الدُفعة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين
0
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
0
أخبار دولية
06:24
الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن
أخبار دولية
06:24
الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن
0
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
00:56
نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا
أخبار دولية
00:56
نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا
0
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
0
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
2
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
3
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
4
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
5
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
6
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
8
اسرار
23:45
أسرار الصحف المحلية ١٥-١٠-٢٠٢٥
اسرار
23:45
أسرار الصحف المحلية ١٥-١٠-٢٠٢٥
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More