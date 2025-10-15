رجي بحث مع السعيدي في تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية العمانية

عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع لبنان وسلطنة عمان.



وأكد الطرفين ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية العُمانية التي أُنشِئت عام 2002، والتي لم تنعقد حتى الآن.